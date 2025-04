Đời sống XSAG hôm nay 10/4, kết quả xổ số An Giang 10/4/2025, KQXSAG ngày 10/4 XSAG 10/4, kết quả xổ số An Giang hôm nay, trực tiếp kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 10/4/2025, link xem kết quả XSAG hôm nay, KQXSAG ngày 10/4.

XSAG 10/4. Kết quả xổ số An Giang hôm nay - XSAG thứ 5 ngày 10/4/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15, bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả các giải thưởng của XSAG ngày 10/4/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải Nhất cho đến giải tám, cuối cùng là giải Đặc biệt.

Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 10/4/2025

XSAG được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, quay thưởng vào lúc 16h15 thứ 5 hàng tuần. Quý khách trúng giải nhận thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, địa chỉ số nhà 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên.

Cập nhật kết quả XSAG 10 kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

Kết quả xổ số An Giang ngày 3/4/2025

Kết quả xổ số An Giang ngày 27/3/2025

Kết quả Xổ số An Giang ngày 20/3/2025

Kết quả Xổ số An Giang ngày 13/3/2025

Kết quả Xổ số An Giang ngày 6/3/2025

Kết quả Xổ số An Giang ngày 27/2/2025

Kết quả Xổ số An Giang ngày 20/2/2025

Thống kê kết quả Xổ số An Giang

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSAG

Các số về nhiều Xuất hiện 50 13 lượt 90 12 lượt 92 10 lượt 59 10 lượt 04 10 lượt 26 10 lượt 17 9 lượt 10 9 lượt 44 9 lượt 89 9 lượt

Các số ít về trong 30 lần quay XSAG

Các số về nhiều Xuất hiện 07 1 lần 65 1 lần 66 2 lần 57 2 lần 45 2 lần 52 2 lần 05 2 lần 23 2 lần 28 2 lần 94 2 lần

Địa điểm đổi vé trúng thưởng



Vé trúng thưởng có thể lĩnh thưởng tại trụ sở chính của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại đại lý xổ số trực thuộc công ty được ủy quyền trả thưởng.

Với giá trị giải thưởng nhỏ, bạn có thể đến các đại lý vé số để thuận tiện cho việc đi lại và nhận tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn phải trả một khoản phí hoa hồng đổi vé số trúng thưởng cho các đại lý này. Thông thường, phí hoa hồng sẽ dao động từ 0,5% đến 1% tùy vào địa điểm đổi thưởng.

Nếu giải thưởng có giá trị lớn thì nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số, bạn sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng trúng sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải tốn phí như lĩnh thưởng tại đại lý.

Lịch mở thưởng XSAG hàng ngày

- Thứ hai: đài Hà Nội

- Thứ ba: đài Quảng Ninh

- Thứ tư: đài Bắc Ninh

- Thứ năm: đài Hà Nội

- Thứ sáu: đài Hải Phòng

- Thứ bảy: đài Nam Định

- Chủ nhật: đài Thái Bình

Lịch mở thưởng XSMN hàng ngày

- Lịch xổ số miền Nam thứ 2 được quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM

- Lịch xổ số miền Nam thứ 3 được quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre

- Lịch xổ số miền Nam thứ 4 được quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng

- Lịch xổ số miền Nam thứ 5 được quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận

- Lịch xổ số miền Nam thứ 6 được quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh

- Lịch xổ số miền Nam thứ 7 được quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An

- Lịch xổ số miền Nam Chủ nhật được quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt

Lịch mở thưởng XSMT hàng ngày

- Thứ hai xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên

- Thứ ba xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam

- Thứ tư xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa

- Thứ năm xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị

- Thứ sáu xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai

- Thứ bảy xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi

- Chủ nhật xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Kon Tum

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 10/4/2025 và XSAG mỗi ngày, kết quả xổ số An Giang hôm nay - XSAG thứ 5 ngày 10/4/2025, kết quả xổ số An Giang ngày 10/4, KQXSAG 10/4 để cập nhật kết quả sớm nhất.



Cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng thì cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang có các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): bao gồm 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): bao gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): bao gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): bao gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): bao gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): bao gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): bao gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): bao gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 ngàn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): bao gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 ngàn đồng

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé có 5 số cuối trùng với giải đặc biệt nhưng sai một số ở hàng trăm ngàn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Áp dụng cho các vé sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn), mỗi giải trúng sẽ được 6 triệu đồng.

Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, nguyên số, không rách rời, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng được in trên tờ vé.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận thưởng.