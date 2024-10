An ninh trật tự Xử lý đối tượng xâm nhập hệ thống máy chủ một doanh nghiệp gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng (QNO) - Ngày 7/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” để đấu tranh xử lý một đối tượng liên quan.

Đối tượng V.N.N. tại cơ quan công an. Ảnh: X.MAI

Trước đó, ngày 2/10/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận thông tin của một công ty trên địa bàn huyện Phú Ninh (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) về việc bị đối tượng tấn công mạng, xâm nhập trái phép vào hệ thống máy chủ (Server-Nas) tác động thay đổi cơ sở dữ liệu do công ty đang quản lý, làm ngưng trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Công an huyện Phú Ninh và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Qua đó xác định V.N.N. (SN 1988, tạm trú tại TP.Tam Kỳ) là đối tượng gây ra vụ việc trên.

Cụ thể, trong 2 ngày 1 và 2/10/2024, V.N.N. sử dụng mạng internet cố ý truy cập trái phép vào máy chủ Server-Nas của công ty nói trên bằng quyền quản trị của người khác để tác động thay đổi dữ liệu trên hệ thống máy chủ dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ngưng trệ, gián đoạn. Bước đầu ước tính gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Vụ việc đã được bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống tấn công mạng; không để đối tượng lợi dụng lỗ hổng bảo mật tấn công, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin để đánh cắp, tác động thay đổi dữ liệu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.