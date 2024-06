Giao thông - Xây dựng

Xử lý vết nứt, sụt lún đồi Trạm khí tượng Trà My

Những ngày gần đây, chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án Kè bảo vệ sông Trường (tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) đang khẩn trương triển khai xử lý vết nứt, sụt lún đồi Trạm khí tượng Trà My theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt.