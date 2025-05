An ninh trật tự

Xử phạt 9 triệu đồng đối tượng tổ chức giải bóng đá không phép và quảng cáo cá cược

(QNO) - Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam vừa xử phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng đối với N.V.Q. (SN 1991, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) do tổ chức giải bóng đá quần chúng không phép và quảng cáo trang web cá cược bóng đá trên mạng xã hội.