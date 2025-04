Xử phạt xe khách 16 chỗ nhồi nhét hành khách

An ninh trật tự

Thời điểm kiểm tra, xe khách biển số 76B-008.0316 chở quá số người quy định. Ảnh: CSGT cung cấp

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) lên kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân di chuyển an toàn.

Qua quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý một xe khách 16 chỗ chở quá số người quy định.

Cụ thể, vào 19 giờ 20 ngày 5/4, tại km980+700 quốc lộ 1 (xã Bình An, huyện Thăng Bình), tổ công tác thuộc Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện xe khách biển số 76B-008.03 lưu thông hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi có dấu hiệu vi phạm.

CSGT lập biên bản với tài xế xe khách. Ảnh: CSGT cung cấp

Tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe chở 20 người, vượt quá 4 người so với quy định (16 người). Tài xế H.V.Đ. (SN 1983, trú Quảng Ngãi) bị lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi chở quá số người cho phép.

Chủ phương tiện là một hợp tác xã vận tải cũng bị lập biên bản do giao xe cho tài xế thực hiện hành vi vi phạm. Tổng mức phạt áp dụng cho tài xế và chủ phương tiện là 10 triệu đồng. Ngoài ra, tổ công tác yêu cầu chủ phương tiện sắp xếp xe khác để đưa số hành khách vượt quy định tiếp tục hành trình.