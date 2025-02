Bạn cần biết Xưởng sản xuất, in ấn túi nilon giá rẻ - uy tín chất lượng tại Hà Nội (PR) - Trong thời đại mà bao bì đóng gói ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh và đời sống, việc tìm kiếm một xưởng sản xuất túi nilon uy tín, chất lượng và giá cả hợp lý là nhu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp. Bao Bì Thành Tiến – với kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực sản xuất và in ấn bao bì nhựa – đã và đang khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp giải pháp bao bì chuyên nghiệp hàng đầu tại Hà Nội.

I. Giới Thiệu Về Xưởng In Túi Nilon Giá Rẻ Uy Tín Tại Hà Nội

1. Đôi Nét Về Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Thành Tiến

Bao Bì Thành Tiến là xưởng chuyên sản xuất và cung cấp túi nilon, túi nhựa đa dạng mẫu mã và dịch vụ in ấn bao bì theo yêu cầu. Từ những sản phẩm đơn giản cho đến những mẫu túi có thiết kế phức tạp, chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ với chất lượng cao nhất. Với phương châm "Uy tín – Chất lượng – Giá cả cạnh tranh", Bao Bì Thành Tiến đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong nước.

2. Vị Thế Dẫn Đầu Trong Ngành Sản Xuất Bao Bì

Sở hữu hệ thống xưởng sản xuất hiện đại và đội ngũ nhân viên lành nghề, Bao Bì Thành Tiến không chỉ đáp ứng tốt các đơn hàng số lượng lớn mà còn đảm bảo thời gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm và không ngừng cập nhật công nghệ in ấn mới nhất để mang đến cho khách hàng những giải pháp đóng gói tối ưu nhất.

3. Cam Kết Chất Lượng – Tiên Phong Về Công Nghệ

●Nguyên liệu chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

●Công nghệ in ấn tiên tiến như in ống đồng, in lụa, in bao bì ghép màng, mang lại hình ảnh sắc nét và bền màu.

●Đội ngũ kiểm định chất lượng nghiêm ngặt giúp sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất trước khi đến tay khách hàng.

II. Dịch Vụ Và Sản Phẩm Tại Bao Bì Thành Tiến

Bao Bì Thành Tiến cung cấp đa dạng các loại túi nilon phù hợp cho nhiều ngành nghề khác nhau. Tất cả sản phẩm đều có thể tùy chỉnh về kích thước, độ dày, màu sắc và in ấn theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.

1. Các Sản Phẩm Tiêu Biểu

A.Túi Xốp: Phổ biến trong các cửa hàng tạp hóa, chợ và siêu thị. Túi xốp có độ bền cao, giá thành rẻ và thích hợp để đựng nhiều loại hàng hóa khác nhau.

B.Túi Hột Xoài: Thích hợp cho các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và thực phẩm. Túi có thiết kế tay cầm hình oval, dễ sử dụng và giúp tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

C.Túi Hút Chân Không: Giải pháp bảo quản thực phẩm hoàn hảo, giữ cho sản phẩm luôn tươi ngon và kéo dài thời gian sử dụng.

D.Túi Zipper: Được ưa chuộng trong ngành thực phẩm và mỹ phẩm nhờ tính năng khóa kéo tiện lợi, giúp bảo quản sản phẩm hiệu quả hơn.

E.Túi Đựng Rác: Sản xuất từ nguyên liệu bền chắc với nhiều kích thước, phù hợp cho cả gia đình và doanh nghiệp.

F.Túi Ép Quai: Được sử dụng rộng rãi trong các cửa hàng bán lẻ, thích hợp để đựng quần áo, thực phẩm và đồ gia dụng.

G.Túi Niêm Phong Gói Hàng: Túi niêm phong gói hàng là giải pháp đóng gói lý tưởng cho các doanh nghiệp kinh doanh online, giúp bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

2. Ưu Điểm Của Túi Nilon Tại Bao Bì Thành Tiến

●Độ bền cao, khả năng chịu lực tốt.

●Tính tiện dụng, phù hợp cho nhiều ngành nghề.

●Đa dạng về kích thước, màu sắc, thiết kế.

●Tùy chỉnh in ấn theo yêu cầu, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu.

III. Lợi Ích Khi Đặt In Túi Nilon Tại Bao Bì Thành Tiến

1. Chất Lượng Sản Phẩm Đạt Tiêu Chuẩn

Chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, từ khâu chọn nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất và in ấn. Mỗi sản phẩm đều được kiểm định kỹ lưỡng trước khi bàn giao cho khách hàng.

2. Giá Cả Cạnh Tranh

Với lợi thế là xưởng sản xuất trực tiếp, Bao Bì Thành Tiến giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đáng kể mà vẫn đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cung cấp chính sách giá bán sỉ ưu đãi cho các đơn hàng lớn.

3. Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7. Dịch vụ thiết kế mẫu miễn phí và chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hài lòng.

4. Giao Hàng Nhanh Chóng Toàn Quốc

Bao Bì Thành Tiến có hệ thống kho hàng lớn sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng khẩn cấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi trên toàn quốc, đặc biệt là giao nhanh tại Hà Nội và TP.HCM.

5. Chính Sách Bảo Hành Minh Bạch

Mọi sản phẩm đều có chính sách bảo hành rõ ràng, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

IV. Thông Tin Liên Hệ Để Được Tư Vấn Và Đặt Hàng

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp đóng gói chuyên nghiệp và giá cả phải chăng, Bao Bì Thành Tiến chính là lựa chọn lý tưởng.

●Địa chỉ: 75a Đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

●Hotline: 0906.301.264 – 0822.014.292 – 0941.628.058

●Website: www.baobithanhtien.com

●Email đặt hàng: info@inthanhtien.com