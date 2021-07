446 công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung

Thành lập khu cách ly tập trung có thu phí tại 3 khách sạn

AN BÌNH | 24/06/2021 - 15:53

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 1697 về thành lập khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các khách sạn Tui Blue Nam Hội An (xã Tam Tiến, Núi Thành), Victoria Hội An và Fivitel Hội An (phường Cửa Đại, TP.Hội An).