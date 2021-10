Bắc Trà My triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp phòng chống Covid-19

(QNO) - Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, ngay sau khi xuất hiện ổ dịch COVID-19, có ca cộng đồng tại thôn 1, xã Trà Mai (Nam Trà My), huyện Bắc Trà My triển khai ngay nhiều bện pháp khẩn cấp phòng chống dịch.

Huyện Bắc Trà My trưng dụng khu Nhà biểu diễn và Nhà thi đấu thể thao của huyện để tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho toàn dân.

Theo đó, địa phương yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân có đi đến địa bàn huyện Nam Trà My hoặc có tiếp xúc với người từ huyện Nam Trà My về/đến địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 10.10.2021 đến nay, tự giác đến trạm y tế địa phương để khai báo y tế; đồng thời thực hiện nghiêm túc 5K, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Khuyến cáo toàn dân không đi đến các địa phương đang có dịch COVID-19 trong cộng đồng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, trò chơi điện tử, các nhà hàng, quán ăn, cà phê, giải khát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu khách đến mua, bán thực hiện 5K, có giải pháp hạn chế số lượng khách đến tập trung cùng một thời điểm.

Các trường học quán triệt, nhắc nhở học sinh vệ sinh, khử khuẩn, đeo khẩu trang thường xuyên tại lớp học (đối với cấp tiểu học, THCS, THPT), hạn chế tiếp xúc gần. Các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn, chỉ đạo, quán triệt CB, CC, VC, NLĐ gương mẫu thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đôn đốc hoạt động của các Tổ giám sát và Tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng. Kích hoạt, lập lại chốt phòng chống dịch tại khu vực xã Trà Giác, giáp ranh với huyện Nam Trà My, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn.

Xe chuyên dụng tuyên truyền lưu động của huyện Bắc Trà My liên tục tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 về cơ sở và tại các khu tập trung đông người.

Theo Bác sĩ Nguyễn Lương Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, tính đến 9 giờ sáng nay (26.10) bước đầu tại địa phương đã truy vết được 11 trường hợp F1, 66 F2 có liên quan đến các ca bệnh và yếu tố dịch tễ tại huyện Nam Trà My, đưa tấ cả F1 đi cách ly tập trung. Trạm Y tế xã Trà Giang triển khai test nhanh 11 người về từ huyện Nam Trà My, tất cả đều âm tính.

Tính đến nay, toàn huyện Bắc Trà My đã có gần 17.000 người đã được tiêm mũi 1 và hơn 1.000 người được tiêm đủ 2 mũi.