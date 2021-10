Bắc Trà My xuất hiện 1 F0 về từ Nam Trà My

(QNO) - Trưa nay 30.10, bác sĩ Nguyễn Lương Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cho biết, một phụ nữ đồng bào M’nông (SN 1977) ở thôn 5, xã Trà Bui dương tính với Covid-19 và được đưa xuống Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị.

Ngành y tế Bắc Trà My lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: VĂN BÌNH

Ngày 20.10, người này đi cùng một người cháu và ở lại qua đêm tại nhà em gái ở thôn 1, xã Trà Mai (Nam Trà My). Sáng 21.10 tự đi xe máy về tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My (Bắc Trà My) và về lại xã Trà Bui vào chiều cùng ngày.

Ngày 23.10, bệnh nhân được một người thân chở bằng xe máy đến Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19. Trong quá trình tiêm chủng đeo khẩu trang thường xuyên.

Sau khi tiêm chủng, bệnh nhân về nhà và không tiếp xúc với ai. Ngày 25.10 có biểu hiện đau đầu, nghẹt mũi, đến Trạm Y tế xã Trà Bui và được cán bộ y tế khám, phát thuốc về nhà uống.

Chiều 26.10, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Trà Bui khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Chiều 28.10 được đưa đi cách ly tập trung. Qua xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Theo kết quả truy vết của ngành y tế, người này là F1 của đứa cháu trai - con của em gái nhà tại thôn 1, xã Trà Mai mà bệnh nhân ở lại đêm 20.10.

Chiều nay 30.10, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My huy động 8 y bác sĩ đến xã Trà Bui hỗ trợ địa phương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu xác định được khoảng 35 F1 và đưa đi cách ly tập trung, ngoài ra còn có 32 F2.

* Từ chiều tối 29.10 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cùng xã Trà Kót khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca F0 khác tại Nam Trà My. F0 này là học sinh ở xã Trà Mai, trước đó về xã Trà Kót dự đám giỗ. Bước đầu truy vết được 20 F1 và được đi cách ly tập trung.

Tính đến đầu giờ chiều nay, Bắc Trà My có 2 F0. Trường hợp trước đó là ở xã Trà Sơn công bố ngày 27.10, có yếu tố dịch tễ về từ TP.Hồ Chí Minh. F0 này có 70 F1 và 692 F2.