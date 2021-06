Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ cấp cứu kịp thời trường hợp vỡ túi phình mạch máu não

(QNO) - Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) vừa hỗ trợ từ xa cho Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam nhằm can thiệp thần kinh cấp cứu thành công trường hợp đột quỵ xuất huyết não do vỡ túi phình mạch máu não.

Túi phình động mạch não trước (ảnh trái) và sau can thiệp. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân nam T.T.D. (67 tuổi, trú tại huyện Tiên Phước) đột ngột đau đầu dữ dội, sau đó nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê. Bệnh nhân được nhập viện BVĐK Quảng Nam, kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy có tình trạng xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ túi phình của động mạch não giữa bên phải.



Nhận định đây là một ca bệnh khó và phải can thiệp cấp cứu, ekip can thiệp tim mạch BVĐK Quảng Nam đã liên hệ và đề nghị Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ về chuyên môn từ xa.

Ekip tiến hành can thiệp nội mạch tắc túi phình dưới sự hỗ trợ trực tuyến của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ đã trao đổi liên tục với nhau trong suốt quá trình can thiệp, từ việc lựa chọn dụng cụ, vật liệu can thiệp cho đến việc xử lý các vấn đề, kỹ thuật khó…

Kết quả sau hơn 2 giờ đồng hồ thủ thuật, ekip đã can thiệp thành công, túi phình đã được nút tắc hoàn toàn. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, giảm đau đầu, không yếu liệt và đang hồi phục tốt.



Theo y văn, sau vỡ túi phình động mạch não, nguy cơ vỡ lại khá cao, từ 8 - 23% trong 72 giờ đầu. Hậu quả vỡ túi phình tái phát là rất nặng với tỷ lệ tử vong lên đến 70%. Phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm giúp giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng.

Hội chẩn điều trị trực tuyến với Bệnh viện Chợ Rẫy là giải pháp BVĐK Quảng Nam rất quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 như hiện nay. Đây là lần thứ 2 BVĐK Quảng Nam can thiệp thành công cho bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch nặng, nguy cơ cao ảnh hưởng tính mạng bằng kỹ thuật cao dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy qua hình thức hội chẩn trực tuyến.