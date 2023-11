Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cứu sống cụ bà 77 tuổi ngưng tim do nhồi máu cơ tim

(QNO) - Chiều nay 17/11, TS.BS. Phan Tấn Quang - Trưởng khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đơn vị đã cấp cứu thành công bệnh nhân Trần Thị Ngọt (77 tuổi, trú xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi) bị nhồi máu cơ tim cấp nặng, ngưng tim bằng phương pháp can thiệp đặt stent mạch vành.

Hình ảnh mạch máu tim trước của người bệnh bị hẹp bán tắc LAD và sau can thiệp đặt 1 stent vào đoạn hẹp động mạch liên thất trước. Ảnh: BÙI HUÂN

Cụ thể, vào chiều 30/10, bà Trần Thị Ngọt bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội, khó thở. Sau đó, cụ được con cháu đưa đến nhập viện tại Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tại đây, tình trạng người bệnh rất nguy kịch vì tiếp tục khó thở, phù phổi cấp, suy tim nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch phải khẩn trương vừa xử lý cấp cứu vừa đo điện tim và xét nghiệm men tim. Bệnh nhân 77 tuổi này được chẩn đoán nhồi máu cơ tim không ST chênh, nguy cơ rất cao trên nền người bệnh tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau can thiệp đặt stent mạch vành. Ảnh: BÙI HUÂN

Qua hội chẩn, các bác sĩ thống nhất can thiệp cấp cứu tái thông mạch vành để cứu sống người bệnh. Nhận thấy đây là ca bệnh nguy cơ rất cao, bệnh viện đã điều động nhân lực bác sĩ các Khoa Hồi sức - gây mê, Khoa Thận nhân tạo cùng các bác sĩ can thiệp có kinh nghiệm của Khoa Nội tim mạch tiến hành can thiệp cấp cứu.

Tại phòng can thiệp, người bệnh lên cơn phù phổi cấp liên tục, được gây mê, đặt nội khí quản, thở máy và tiến hành chụp mạch vành cấp cứu cho kết quả là bán tắt lỗ vào động mạch liên thất trước (LAD) với dòng chảy qua rất chậm.

Người bệnh Trần Thị Ngọt ra viện chiều hôm nay 17/11. Ảnh: BÙI HUÂN

Bệnh nhân được can thiệp cấp cứu, trong lúc can thiệp, bệnh nhân ngưng tim, tụt huyết áp liên tục. Vì vậy, các bác sĩ phải vừa hồi sức vừa can thiệp cùng lúc. Sau hơn 20 phút nỗ lực cấp cứu, bà Ngọt được đặt 1 stent vào đoạn hẹp động mạch liên thất trước.

Người bệnh được tiếp tục chỉ định chạy thận cấp cứu nhằm tránh tình trạng phù phổi cấp tái lập và được chuyển về hồi sức thở máy. Sau 12 ngày tích cực chăm sóc điều trị giữa các khoa liên quan của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chiều nay 17/11 bà cụ Trần Thị Ngọt được xuất viện.

[VIDEO] - Chia sẻ của con gái người bệnh Trần Thị Ngọt:

