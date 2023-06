Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ sau thời gian hụt nguồn thuốc

(QNO) - Từ ngày 7/6, nhiều trạm y tế trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai nhỏ vitamin A đợt 1 cho trẻ từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi theo chiến dịch của Bộ Y tế. Sau thời gian thiếu hụt vitamin A do nguồn cung khan hiếm, khoảng 101.500 trẻ sẽ được uống bổ sung vitamin A tại 241 điểm xã, phường của tỉnh trong đợt này.

Từ 7 giờ sáng ngày 7/6, tại Trạm Y tế xã Bình Phú (Thăng Bình), đã có hàng chục gia đình đưa trẻ đến uống vitamin A bổ sung. Chị Huỳnh Thị Diễm (tổ 18, thôn Lý Trường, xã Bình Phú) chia sẻ: “Con tôi được 42 tháng tuổi, đợt 2 năm 2022, Trạm Y tế không nhận được vitamin A nên bé nhà tôi cũng chưa được uống, nay thấy thông báo có thuốc rồi, tôi mừng quá nên xin nghỉ làm để đưa cháu tới uống”.

Trạm bố trí không gian sạch sẽ, thoáng mát, sắp xếp điểm uống, cân đo theo quy trình một chiều, phân bổ số trẻ đến uống hợp lý, theo khung giờ để hạn chế quá tải, chuẩn bị ghế ngồi đảm bảo an toàn, phòng chống nắng nóng. Đồng thời bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng tại các điểm uống cho trẻ.



Cử nhân hộ sinh Nguyễn Thị Yến Oanh - Trưởng trạm Y tế xã Bình Phú cho biết: “Toàn xã hiện có 226 trẻ trong diện được uống vitamin A liều cao, khi nhận thông báo thuốc về Trung tâm Y tế huyện, chúng tôi lên kế hoạch triển khai ngay. Trạm tổ chức cho trẻ uống vitamin A, kết hợp tẩy giun, cân đo trẻ trong 3 ngày, từ ngày 7-9/6, sau đó sẽ tiếp tục cho uống vét tại trạm nếu phụ huynh nào chưa đưa con em đến được”.

Tương tự, Trạm Y tế xã Bình An (Thăng Bình) cũng triển khai uống vitamin A liều cao, cân đo cho gần 350 trẻ từ 6-59 tháng tuổi từ từ ngày 10-14/6 tại 6 điểm thôn trên địa bàn xã, sau đó sẽ tiếp tục uống vét tại Trạm Y tế.

“Thời điểm thiếu thuốc, người dân thường điện thoại, rồi tới trạm hỏi thăm, để mọi người được yên tâm chờ đợi, chúng tôi luôn thông báo, cập nhật thông tin đến người dân, nay có thuốc, chúng tôi thông báo liền đến người dân” - ông Nguyễn Sỹ Chiến - Trưởng trạm Y tế xã Bình An cho biết.

Trước đó, cuối năm 2022, do hụt nguồn cung ứng vitamin A nên tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh phải tạm hoãn triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao đợt 2/2022 cho trẻ 6-59 tháng tuổi và bà mẹ sau sinh.

Theo BS.CKI Phạm Thị Lành, Phó Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn - dinh dưỡng, Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam, việc bổ sung vitamin A liều cao chậm 6 tháng không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ vì đây không phải là liệu trình điều trị, tuy nhiên nếu thiếu vitamin A lâu dài sẽ ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ và thể lực của trẻ về sau. Vì vậy các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến uống ngay khi có đợt uống bổ sung.

Đợt này, các cơ sở y tế ở Quảng Nam có 2 loại vitamin A liều cao cấp phát cho trẻ, gồm 9.000 viên vitamin A 100.000 IU cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và 92.500 viên vitamin A 200.000 IU cho trẻ từ 12 - 60 tháng.

Nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch do Tổ chức Vitamin Angel - Hoa Kỳ viện trợ. Ngoài ra, có 81.600 thuốc tẩy giun Vermox 500mg (Mebendazole) cho trẻ từ 24-60 tháng do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tài trợ.