Cần tiếp sức nhân viên y tế thôn, bản

Mạng lưới nhân viên y tế thôn bản được xem là “cánh tay nối dài” của ngành y tế. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh, họ là lực lượng hỗ trợ đắc lực tại địa phương. Một chính sách động viên đội ngũ này bằng các chế độ, phụ cấp là điều cần thiết lúc này...

Lực lượng nhân viên y tế thôn, bản là cánh tay nối dài của tuyến y tế cơ sở. Ảnh: X.H

Dự kiến, Đề án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ và quy định mức bồi dưỡng cho nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh sẽ được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, tổ chức vào tháng 4 tới.

Làm không lương

Khá tất bật với việc truy vết, hỗ trợ gia đình F0 trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, cả năm qua bà N.T.H - nhân viên y tế, đồng thời là cộng tác viên dân số, gia đình trẻ em của khối phố An Hội (phường Minh An, TP.Hội An) làm việc mà không nhận chế độ, trợ cấp. Tương tự, tại thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước), nhiều nhân viên y tế, cộng tác viên dân số không có chế độ hỗ trợ chi phí.

Tại Nam Trà My, ông Trần Văn Thu - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: “Từ 120 nhân viên y tế thôn bản, sau khi tổ chức sáp nhập thôn thì còn 70 người, trong khi khối lượng công việc không giảm. Chế độ hỗ trợ không đủ tiền xăng xe, nhiều anh em xin nghỉ để làm công việc khác”.

Lực lượng nhân viên y tế thôn, bản là cánh tay nối dài của tuyến y tế cơ sở. Ảnh: X.H

Ông Dương Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, ngành y tế Quảng Nam rất cần cán bộ y tế, đặc biệt là nhân viên y tế thôn, bản. Với địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa phức tạp, bị chia cắt thường xuyên, người dân sống rải rác gây khó khăn cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Biên chế y bác sĩ tại các trạm y tế tuyến xã không đủ lực lượng để hỗ trợ, do vậy đội ngũ nhân viên y tế thôn bản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tuyến cơ sở. Duy trì hoạt động của đội ngũ này là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Hiện tại, tổng số nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em của Quảng Nam là 2.253 người, công tác tại 1.240 thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, mức kinh phí bồi dưỡng cho lực lượng này vẫn chưa được quy định cụ thể.

Theo Quyết định 75 của Thủ tướng Chính phủ, nhân viên y tế thôn bản được hưởng phụ cấp hằng tháng, mức 745 nghìn đồng đối với các thôn tại những xã vùng khó khăn và 447 nghìn đồng đối với những thôn thuộc các xã còn lại. Trong khi đó, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại các tổ dân phố thuộc phường, thị trấn không được nhận chế độ hỗ trợ.

Quảng Nam có đến 245 người thuộc trường hợp này. Để linh hoạt cơ chế, tỉnh áp dụng thêm Thông tư 26 của Bộ Tài chính để mỗi cộng tác viên dân số xã phường được hưởng hỗ trợ 150 nghìn đồng/tháng.

Năm 2021, Thông tư 26 hết hiệu lực, đồng nghĩa với mức trợ cấp cho lực lượng này bị cắt. Ở nhiều địa phương, trong năm qua lực lượng này gần như làm không lương. Do vậy, cần có chính sách hỗ trợ để duy trì hoạt động của nhân viên y tế thôn, bản...

Cần Tiếp sức

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh cho rằng, lực lượng nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em là những nhân tố hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lực lượng này cũng là cơ sở giúp chính quyền các cấp có số liệu tin cậy, cập nhật tình hình dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao sức khỏe người cao tuổi… Những công việc họ làm đáng được ghi nhận và cần được tiếp sức bằng các mức hỗ trợ cụ thể.

Tại cuộc làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất phương án trình HĐND tỉnh thông qua đề án với phương án, bố trí mỗi thôn đặc biệt khó khăn 2 nhân viên, mỗi thôn còn lại và tổ dân phố bố trí 1 nhân viên, thực hiện cùng lúc 4 nhiệm vụ: y tế thôn bản (cô đỡ thôn bản), cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em.

Theo phương án này, toàn tỉnh có 460 nhân viên làm việc ở thôn đặc biệt khó khăn và 1.010 nhân viên ở tổ dân phố và thôn còn lại. Về chế độ, chính sách, nhân viên tại thôn đặc biệt khó khăn hưởng mức bồi dưỡng 800 nghìn đồng/tháng, nhân viên ở các khu vực còn lại được hỗ trợ 600 nghìn đồng/tháng.

Bên cạnh đó, lực lượng này sẽ được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cũng như tổ chức đào tạo và trang bị túi y tế... Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 18 tỷ đồng/năm.

Kịp thời thực hiện chế độ, chính sách cho nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, gia đình trẻ em để khích lệ, động viên họ tiếp tục làm cánh tay nối dài của y tế tuyến cơ sở là điều cần thiết hiện nay. Đây chính là lý do để UBND tỉnh xây dựng chính sách quy định mức bồi dưỡng cho lực lượng này và trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.