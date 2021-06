Công an Quảng Nam tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2

(QNO) - Sáng 22.6, Bệnh xá Công an Quảng Nam đã triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 đợt 2 cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và Trại giam An Điềm (Bộ Công an).

Một đồng chí lãnh đạo công an tỉnh được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Q.H

Đợt này, Bệnh xá Công an Quảng Nam tiếp tục tiêm 500 liều vắc xin AstraZeneca, đối tượng được tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19 đợt 2 là thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ và làm việc tại các vị trí thường xuyên tiếp xúc với nhiều người như công tác tiếp dân, tuần tra kiểm soát giao thông,…

Bệnh xá Công an Quảng Nam đã kiểm tra đầy đủ các bước, theo đúng quy trình thủ tục nghiêm ngặt để đảm bảo việc tiêm vắc xin được đảm bảo, an toàn.