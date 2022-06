Cứu sống liên tiếp 2 bệnh nhân tai biến mạch máu não

(QNO) - Liên tục trong tuần qua, ekip can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp bệnh lý mạch máu não phức tạp với các kỹ thuật chuyên sâu.

Ekip can thiệp tim mạch của BVĐK tỉnh nỗ lực cứu sống nhiều bệnh nhân tai biến mạch máu não. Ảnh: Q.T

Bác sĩ Trần Lâm - Trưởng khoa Nội tim mạch BVĐK Quảng Nam cho biết, các bệnh nhân vào cấp cứu tại trong tình trạng hôn mê hoặc lơ mơ, khó nói, có dấu hiệu liệt nửa người. Chỉ trong vòng một tuần, có 2 bệnh nhân gặp phải bệnh lý mạch máu não nguy hiểm và được BVĐK tỉnh cứu sống.

Cụ thể, một bệnh nhân nam 57 tuổi, ngụ tại huyện Núi Thành, nhập viện trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người trái. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được chụp CTscan sọ não, kết quả CTscan cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não do cục máu đông gây tắc nhánh động mạch não giữa bên trái.

Đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nếu không điều trị kịp thời bệnh nhân sẽ tử vong hoặc tàn phế suốt đời. Các bác sĩ đã nhanh chóng chẩn đoán và điều trị bằng tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch để tiêu huyết khối trong động mạch não, đồng thời can thiệp nội mạch để lấy huyết khối, kèm đặt stent động mạch não giữa cho bệnh nhân.

Sau thủ thuật thành công, bệnh nhân tỉnh dần đồng thời cải thiện yếu liệt. Qua 5 ngày nằm viện bệnh nhân cải thiện nhanh các triệu chứng và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, không còn yếu liệt.

Ca thứ 2 là một bệnh nhân nữ 77 tuổi (xã Bình Nam, huyện Thăng Bình). Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhận nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đau đầu dữ dội. Bệnh nhân được chẩn đoán là xuất huyết não do vỡ túi phình động mạch não - một dị dạng trong động mạch não. Theo các bác sĩ, nếu bệnh nhân không được xử trí kịp thời sẽ để lại hậu quả nặng nề, tỉ lệ tử vong cũng như tàn phế cao.

Sau khi kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện, ekip phẫu thuật ngoại thần kinh và ekip can thiệp tim mạch đã hội chẩn khẩn, quyết định can thiệp mạch máu não cấp cứu để bít túi phình bằng coils. Sau thủ thuật thành công bệnh nhân hiện tại đang hồi phục tốt tại Khoa Nội tim mạch.

Bác sĩ Trần Lâm cho biết, hiện nay, BVĐK Quảng Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ các kỹ thuật can thiệp bệnh lý mạch máu não, thực hiện được các kỹ thuật can thiệp mạch máu não một cách thường quy và an toàn. Điều này giúp người dân được thụ hưởng các kỹ thuật can thiệp tim mạch ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không phải chuyển lên tuyến trên. Đồng thời, sẽ giúp giảm chi phí điều trị cho người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo. Đặc biệt, người bệnh sẽ tranh thủ được thời gian vàng trong bệnh lí nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, góp phần giảm tỉ lệ tử vong và di chứng cho người bệnh.