(QNO) - Lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam dùng đến kỹ thuật đặt stent nội sọ để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp.

Ê kip bác sĩ Khoa Nội - Tim mạch đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp cứu sống bệnh nhân. Ảnh: B.V

Cụ thể, bệnh nhân nam 75 tuổi (quê Thăng Bình) nhập viện trong tình trạng liệt nhẹ nửa người, nói ngọng. Đặc biệt, trong lúc đang được bác sĩ thăm khám, bệnh nhân đột ngột hôn mê, liệt tứ chi, rối loạn nhịp thở.

Các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng đột quỵ tối cấp, tiên lượng rất nặng. Ê kíp can thiệp đột quỵ được khởi động ngay lập tức. Bệnh nhân được nhanh chóng đưa đi chụp CT mạch máu não, kết quả cho thấy tắc đoạn gần động mạch thân nền.

Bác sĩ Trần Lâm - Trưởng khoa Nội - Tim mạch BVĐK Quảng Nam cho biết, ê kip phẫu thuật phải can thiệp để lấy huyết khối bằng dụng cụ, nhưng tổn thương của bệnh nhân không đơn giản như dự đoán ban đầu. Theo các bác sĩ, chỗ tắc bị hẹp rất nặng do mảng xơ vữa chứ không phải chỉ đơn thuần do huyết khối (đa số các ca khác chỉ cần hút huyết khối tái thông là thành công). Bệnh nhân được tiếp tục nong bóng chỗ hẹp, tuy nhiên vẫn không thành công.

"Sau khi hội ý chuyên môn khẩn cấp, bệnh nhân đã được đặt 1 stent vào đoạn gần của động mạch thân nền. Sau đặt stent thành công, động mạch thân nền không còn hẹp và dòng chảy mạch máu não trở lại bình thường. Bệnh nhân tỉnh lại ngay trên bàn can thiệp" - bác sĩ Trần Lâm cho biết.

Các bác sĩ can thiệp đột quỵ não cho biết, đây là trường hợp đầu tiên tại BVĐK Quảng Nam phải dùng đến kỹ thuật đặt stent nội sọ để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp. Trước đó 2 tuần, cũng có bệnh nhân đột quỵ cấp do tắc gốc động mạch cảnh trong trái nhưng chỉ cần hút huyết khối và nong bóng đã hồi phục lại sự lưu thông mạch máu cho bệnh nhân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các bác sĩ của BVĐK Quảng Nam đã can thiệp thành công 2 ca đột quỵ nặng và phức tạp với việc kết hợp hút huyết khối kèm nong bóng và đặt stent cấp cứu.

Điều này mở thêm nhiều cơ hội cho bệnh nhân đột quỵ, đặc biệt là những ca nặng vào viện sớm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân đột quỵ tại BVĐK Quảng Nam.