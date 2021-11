Dự kiến sắp tới, Quảng Nam sẽ tiếp nhận số lượng lớn vắc xin phòng Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để kịp thời đạt độ bao phủ vắc xin theo kế hoạch.

Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong thời gian tới. Ảnh: P.V

Mới đây, tại cuộc làm việc trực tuyến với các địa phương, Bộ Y tế nhận định hiện nay số ca mắc tăng cao, số lượng bệnh nhân diễn biến nặng tăng, dẫn đến tình trạng thuốc dùng trong điều trị bệnh nhân nặng cũng gặp khó.

Ngày 8.11, UBND tỉnh có công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ở các địa phương. Trong đó, các cơ sở tiêm chủng phải ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng, thực hiện cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 với tinh thần “Tiêm đến đâu nhập đến đó”.

Bộ Y tế chỉ đạo các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt trong công tác tiêm chủng cần chú ý bảo đảm an toàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Các địa phương rà soát nguồn nhân lực, nếu thiếu nhân lực về tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải báo cáo để Bộ Y tế điều động, tăng cường đội ngũ y tế hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. Ngoài ra, ưu tiên phê duyệt phương án của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đảm bảo chuỗi sản xuất, hạn chế thiệt hại về tài chính và sản xuất…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam), tính đến ngày 5.11, Quảng Nam có hơn 1,2 triệu người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19. Mục tiêu đến đầu năm 2022, toàn tỉnh phải đạt trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19, với lượng vắc xin cần thiết tương đương để tiêm đủ 2 mũi, khoảng 1,9 triệu liều.

Từ nay đến cuối năm, số vắc xin được phân bổ về Quảng Nam khá lớn, do vậy, để đảm bảo sử dụng vắc xin đúng tiến độ, an toàn, tăng nhanh diện bao phủ toàn dân nhằm tạo các vùng xanh an toàn, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu: “Nếu đến ngày 10.11, địa phương nào chưa hoàn thành đợt 11 tiêm vắc xin Vero Cell và các vắc xin được phân bổ thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm”.

UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên cập nhật, đánh giá tiến độ tiêm chủng trước 16 giờ hằng ngày để báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tham mưu UBND tỉnh phê bình, nhắc nhở và thực hiện điều chuyển vắc xin của những địa phương có tiến độ tiêm chủng thấp cho các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu và thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Theo ông Huỳnh Công Quang - Phó Giám đốc CDC Quảng Nam, hiện đơn vị yêu cầu thực hiện tiêm trả mũi 2 vắc xin Astrazeneca cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 và hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể.

Quảng Nam đã nhận vắc xin Abdala và đang tổ chức tiêm cho các đối tượng. Với yêu cầu khoảng cách giữa các liều của vắc xin Abdala cách nhau 14 ngày, UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế phải đảm bảo đến đầu tháng 12 tiêm đủ 3 mũi cho tất cả trường hợp.

Thời gian qua, Quảng Nam cũng ghi nhận nhiều trường hợp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhưng vẫn bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Đây cũng là tình trạng nhiều địa phương khác trong cả nước đang gặp phải.

Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế phải đánh giá thể trạng bệnh nhân mắc Covid-19 đã tiêm đủ liều vắc xin để báo cáo Bộ Y tế có biện pháp điều trị kịp thời. Ngoài ra, các địa phương phải chú ý nâng cao chất lượng điều trị ở cơ sở đối với tuyến cuối và chất lượng y tế ở cơ sở để người dân an tâm chăm sóc và điều trị bệnh.