Điện Bàn: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 39 can, phạm nhân

(QNO) - Ngày 25.12, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn phối hợp Công an thị xã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 1 và mũi 2) cho 39 can, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an thị xã.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho can, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an thị xã Điện Bàn. Ảnh: P.T.H

Công an thị xã Điện Bàn phối hợp Trung tâm Y tế thị xã xây dựng phương án, phân công trách nhiệm và bố trí lực lượng, trang thiết bị phục vụ tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Quá trình tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả, không có trường hợp bất thường nào xảy ra.

Việc tiêm vắc xin cho can, phạm nhân thể hiện tính nhân văn, tạo cơ hội cho mọi người dân đều được tiếp cận vắc xin một cách bình đẳng.