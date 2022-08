Dự lường tăng thêm vắc xin cho người lớn

Tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi của Quảng Nam đang tăng, bên cạnh số vắc xin cho người lớn ở các địa phương bắt đầu có dấu hiệu thiếu cục bộ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại TP.Hội An. Ảnh: X.H

Kết quả trên là tín hiệu tích cực của bức tranh tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 tại các địa phương trong những ngày gần đây. Đặc biệt, khi các địa phương đều bắt đầu tựu trường sớm hơn dự kiến, số trẻ thực hiện tiêm chủng cũng tăng lên.

Thiếu vắc xin cục bộ

Hôm qua 30.8, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dẫn đầu thực hiện công tác kiểm tra ở 2 địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp nhất toàn tỉnh là Điện Bàn và Hội An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, Hội An là thành phố du lịch, mật độ tiếp xúc cao, do vậy địa phương này phải có các giải pháp quyết liệt hơn để nâng cao tỷ lệ người dân đi tiêm.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay bắt đầu có tình trạng thiếu vắc xin cục bộ ở các tỉnh thành do các nơi không dự trù số vắc xin dự phòng. “Do vậy, cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng hoàn thành số vắc xin đã được cấp” - ông Nguyễn Văn Văn nói.

Đại diện Sở Y tế cho biết, hiện nhiều địa phương có văn bản xin phân bổ thêm vắc xin cho người lớn. Điều này cho thấy các địa phương đã nỗ lực rất lớn để triển khai công tác tiêm chủng. Đặc biệt, đối với số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, sau ngày tựu trường, tỷ lệ tiêm vắc xin ở độ tuổi này tăng đáng kể.

Đại diện Phòng GD-ĐT TP.Hội An cho biết, do vắc xin được phân bổ về ngay dịp hè nên Hội An rất khó vận động học sinh thực hiện tiêm chủng. “Hội An đã tổ chức tựu trường từ ngày 22.8 để thực hiện chiến dịch tiêm chủng trong học sinh. Từ ngày 29 - 31.8, các trạm y tế tiến hành tiêm vắc xin cho học sinh” - đại diện Phòng GD&ĐT TP.Hội An cho biết.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nhận khuyết điểm về công tác triển khai tiêm vắc xin thời gian qua. Theo ông Sơn, thời gian tới, Hội An sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể, trong đó gắn với trách nhiệm của xã phường, đơn vị. Tuy nhiên, trước đà phục hồi phát triển kinh tế, ông Sơn cho rằng, Hội An dự lường sẽ thiếu vắc xin cục bộ cho người lớn, khi cư dân của địa phương chủ yếu tham gia ở khối ngành dịch vụ, du lịch, thương mại...

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ

Tại thị xã Điện Bàn, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết, vắc xin cho người lớn của Điện Bàn dự kiến trong ngày 30.8 sẽ hết. Trong khi đó, cũng gặp phải tình trạng như các địa phương khác, đối với số vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng như ở độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, đều ở mức thấp so với yêu cầu cơ bản của Bộ Y tế.

Đại diện Phòng GD-ĐT thị xã Điện Bàn cho biết, thời gian tới, ngành sẽ phối hợp với ngành y tế tổ chức họp phụ huynh các lớp để thông tin về hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19, đồng thời giao chỉ tiêu tiêm chủng về cho các trường, phối hợp với Trạm Y tế và UBND xã, phường chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí giáo viên hỗ trợ công tác tiêm chủng cho học sinh an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng.

Đại diện Ban Quản lý Khu Công nghiệp (KCN) Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) cho biết, KCN hiện có 6 nghìn công nhân, người lao động đăng ký tiêm các mũi nhắc lại; tuy nhiên, vẫn còn 33 doanh nghiệp chưa đăng ký số lượng mũi tiêm với Ban Quản lý KCN.

“Theo giải thích của các chủ doanh nghiệp này, vì đang vào mùa cao điểm sản xuất nên chủ doanh nghiệp đã yêu cầu người lao động thực hiện tiêm chủng tại địa phương” - đại diện Ban Quản lý KCN Điện Nam - Điện Ngọc nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi. Cán bộ, đảng viên phải làm gương trong công tác tiêm vắc xin.

Từ lực lượng lao động ở khối ngành dịch vụ, thương mại, du lịch đến lực lượng công nhân, người lao động tại các cụm - khu công nghiệp cần phải được tiêm đủ các mũi vắc xin theo yêu cầu để ngăn chặn tình trạng lây lan, phát sinh dịch bệnh...