Gần 500 can, phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh được tiêm vắc xin Covid-19

(QNO) - Hôm nay 13.12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các can, phạm nhân đang bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Phạm nhân được tư vấn, thực hiện khai báo trước khi tiêm vắc xin. Ảnh: XUÂN MAI

Sau khi được tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện các hướng dẫn theo quy trình, phạm nhân Nguyễn Bá Bộ được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Phạm nhân Bộ là một trong gần 500 can, phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh được tiêm vắc xin đợt này.

“Trước khi tiêm vắc xin, tôi được cán bộ quản giáo tuyên truyền về tác hại của Covid-19 và lợi ích của vắc xin. Tôi tự nguyện đăng ký tiêm vắc xin và thấy rằng đây là sự quan tâm, ưu ái rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với chúng tôi” - phạm nhân Nguyễn Bá Bộ cho biết.

Khám sàng lọc cho phạm nhân. Ảnh: XUÂN MAI

Trong suốt thời gian thực hiện tiêm chủng, Trại tạm giam Công an tỉnh phân công lực lượng kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình tiêm; bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh vào cơ sở giam giữ cũng như tình huống đột xuất, bất ngờ.

Trung tá Nguyễn Văn Thành - Bệnh xá trưởng Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết, những ngày qua đơn vị chuẩn bị rất kỹ cho công tác tiêm chủng, từ việc tư vấn, tuyên truyền, chuẩn bị tâm lý cho can, phạm nhân đến việc chuẩn bị lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn.

“Về chuyên môn, Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh xá Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều để đảm bảo an toàn tiêm chủng” - Trung tá Nguyễn Văn Thành nói.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho can, phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Sau khi tiêm vắc xin, can, phạm nhân được theo dõi, quản lý chặt chẽ; đồng thời được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng 24 giờ, tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày có sự giám sát của cán bộ y tế.

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho can, phạm nhân là một trong những biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong các khu vực giam giữ; thể hiện tính nhân văn, bảo đảm quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân đang thi hành án.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin cho can, phạm nhân tại các nhà tạm giữ công an cấp huyện.