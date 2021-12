Ghi nhận 6 F0 liên quan ca cộng đồng tại chợ Bắc Trà My

(QNO) - Bà Ngô Phạm Như Quỳnh - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My (Bắc Trà My) cho biết, thị trấn vừa có thêm 6 ca mắc Covid-19 và 1 trường hợp nghi ngờ, đều liên quan đến ca cộng đồng là tiểu thương buôn bán tại chợ Bắc Trà My.

Tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Bắc Trà My. Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Tiểu thương này (SN 1967, tổ Đàn Bộ, thị trấn Trà My) trước đó có đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nuôi người thân, sau đó về tiếp tục buôn bán quần áo tại quầy hàng số 110, khu chợ lồng tại chợ Bắc Trà My từ ngày 18 - 23.12.

Khi có dấu hiệu phát bệnh, tiểu thương đi khai báo y tế và được xét nghiệm, sáng 25.12 có kết quả khẳng định dương tính. Ngành y tế huyện Bắc Trà My test nhanh cho hơn 110 trường hợp liên quan đến F0 này và phát hiện 6 ca nghi ngờ.

Ngày 26.12, cả 6 trường hợp nghi ngờ đều có kết quả khẳng định dương tính bằng phương pháp RT-PCR. Ngoài ra trong ngày tiếp tục phát hiện thêm 1 trường hợp nghi ngờ và đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Thị trấn Trà My tạm thời đóng cửa toàn bộ khu chợ lồng với 64 quầy hàng.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, trường hợp F0 cộng đồng này phức tạp nhất của địa phương từ đầu mùa dịch đến nay, do có yếu tố đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan diện rộng. Vì vậy huyện đang khẩn trương truy vết nhằm sớm khống chế dịch.