Gia tăng trẻ mắc Covid-19

Số lượng trẻ nhập viện dương tính với Covid-19 ngày càng tăng. Dù phần lớn trẻ em F0 có triệu chứng nhẹ và ít để lại di chứng hậu Covid-19 như người lớn nhưng nếu không theo dõi và xử lý kịp thời sẽ dễ khiến trẻ diễn biến nặng...

Trẻ nhập viện vì các bệnh lý kèm Covid-19 đang gia tăng. Ảnh: X.H

Nhiều trẻ nhập viện

Dù mới bắt đầu triển khai khu điều trị cho trẻ mắc Covid-19 từ ngày 25.2, nhưng đến ngày 11.3, tổng số trẻ em nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam lên đến 228 em.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hùng Sơn - Giám đốc Bệnh viện (BV) Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho biết, đa số trẻ em được chuyển từ các trung tâm y tế ở các địa phương đến nhập viện vì có các dấu hiệu nặng.

“Các bệnh nhi đến đây hầu như thuộc phân tầng 2, đã cần sự can thiệp của y tế. Các em có triệu chứng như sốt cao liên tục, li bì, bỏ ăn, bỏ bú, co giật, một số trẻ suy hô hấp… Bên cạnh đó, nhiều trẻ có bệnh nền hoặc mắc bệnh kèm Covid-19 do đó cần phải nhập viện để điều trị” - bác sĩ Nguyễn Đức Hùng Sơn nói.

Các chuyên gia nhi khoa cho biết, phần lớn trẻ mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc nhẹ với triệu chứng viêm đường hô hấp trên hoặc rối loạn tiêu hóa, hồi phục trong 1 - 2 tuần. Bệnh nhân thuộc nhóm nặng – nguy kịch chỉ chiếm 4%, thường trở nặng vào ngày thứ 5 - 8.

Tuy nhiên, bệnh có thể có biến chứng và các triệu chứng của hội chứng viêm đa hệ thống hoặc “Covid-19 kéo dài” ở trẻ em cần theo dõi sát. Trẻ dưới 12 tháng tuổi và trẻ có các bệnh lý nền như trẻ sinh non, cân nặng thấp hay béo phì, thừa cân, các bệnh lý ung thư, tim mạch, thần kinh, các bệnh hệ thống và đang dùng corticoid, thuốc ức chế miễn dịch... sẽ dễ có nguy cơ diễn tiến nặng.

Cùng với trẻ nhỏ nhập viện tăng, các trẻ từ 6 - 14 tuổi đang được điều trị tại BV khá đông. Bác sĩ Nguyễn Đức Hùng Sơn cho biết: “Phần lớn em có bệnh lý kèm theo Covid- 19, thậm chí có trẻ viêm ruột thừa cấp và dương tính. Tối 10.3, BV Phụ sản - Nhi tiến hành mổ khẩn cấp cho bệnh nhi 6 tuổi viêm ruột thừa mắc Covid-19 được chuyển viện từ Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức”.

Kiểm soát lây nhiễm nghiêm ngặt

Dù tỷ lệ diễn biến nặng ở trẻ mắc Covid-19 thấp hơn so với người lớn, tuy nhiên, khi số lượng ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh, số trẻ em diễn biến nặng cũng sẽ tăng lên. Đây chính là lý do số trẻ nhập viện tại khu điều trị Covid-19 của BV Phụ sản - Nhi tăng lên hằng ngày.

Với nhiệm vụ thu dung bệnh nhân mắc Covid-19 tầng 2 (thể nặng), BV Phụ sản - Nhi Quảng Nam hình thành khu điều trị Covid-19 cho bệnh nhi trên cơ sở tận dụng các thiết bị và nhân lực hiện có.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hùng Sơn cho biết, BV bố trí hệ thống ô xy khí nén cũng như ô xy bình tại các giường bệnh để hỗ trợ đắc lực cho bệnh nhân khi cần. BV đã triển khai 100 giường điều trị cho bệnh nhi mắc Covid-19 thể vừa và nặng.

Khác với bệnh nhân mắc Covid-19 là người lớn, trẻ mắc Covid-19 khi nhập viện đều cần phải kèm sự chăm sóc của người nhà. Đây cũng là áp lực đặt ra cho cơ sở điều trị khi điều kiện sinh hoạt tại khu vực này còn khá nhiều hạn chế.

Lãnh đạo BV Phụ sản - Nhi cho biết, cơ sở này còn thiếu cơ số trang thiết bị như máy đo SpO2, máy X-quang di động... để phục vụ công tác thu dung bệnh nhi Covid-19.

“Về bố trí nhân lực, hiện nay chúng tôi tổ chức một tua trực gồm 10 nhân viên y tế, trong đó có 2 bác sĩ phải theo dõi 100% bệnh nhân tại khu điều trị. Về ăn uống, thuốc men cho bệnh nhân và người nhà, chúng tôi có lực lượng tiếp ứng ở các vòng ngoài” - bác sĩ Nguyễn Đức Hùng Sơn nói.

Theo quy định của Bộ Y tế, việc điều trị trẻ em mắc Covid-19 phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chuẩn trước và trong thời gian điều trị, chăm sóc.

Các cơ sở y tế phải tổ chức phân loại trẻ bệnh theo mức độ và điều trị theo các mức độ nặng của bệnh. Để giảm tình trạng quá tải bệnh nhi nhập viện, nhiều trẻ mắc Covid-19 không triệu chứng được các y bác sĩ tại BV Phụ sản - Nhi tư vấn và hỗ trợ để bệnh nhân điều trị tại nhà.

Các chuyên gia y tế cho rằng, lực lượng y tế cơ sở phải đảm nhiệm được việc chăm sóc trẻ diễn biến nhẹ ở tầng thấp, và khi trẻ có dấu hiệu chuyển biến nặng phải được phát hiện sớm. Điều này sẽ giúp giải quyết tình huống gia đình khi có trẻ thành F0 rất dễ lo lắng, lúng túng và nhu cầu đi BV trong khi điều đó không cần thiết với trẻ mắc nhẹ.

Việc nâng cao năng lực điều trị ca bệnh nặng rất cần thiết vì thực tế số bệnh nhi diễn biến nặng ít nhưng số cơ sở hồi sức nhi nhỏ tuổi ở các địa phương cũng rất ít. Do đó, yêu cầu phải tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực điều trị nhi khoa, chuyển giao kỹ thuật ở tất cả các tuyến y tế.