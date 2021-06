Giám sát quy trình tiếp đón và cách ly tập trung đối với người nhập cảnh về Quảng Nam

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh việc giám sát, tiếp đón và thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh về tại Quảng Nam.

Khu cách ly tập trung phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: X.H

Người nhập cảnh phải khai báo thông tin trung thực

Đây là kết luận tại cuộc làm việc về ban hành Hướng dẫn tạm thời về quy trình tiếp đón, giám sát và cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam, diễn ra vào chiều nay 25.5.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, việc tổ chức tiếp đón, vận chuyển, giám sát và cách ly người nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, sinh sống tại tỉnh Quảng Nam nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn triệt để sự lây lan của dịch Covid-19 ra cộng đồng, đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Theo đó, việc nhập cảnh phải đúng theo lộ trình kế hoạch được duyệt, phù hợp năng lực cách ly y tế và phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, công khai, minh bạch, tránh trục lợi. Người nhập cảnh phải có giấy chấp thuận nhập cảnh cấp sau ngày 21.3.2020 (đối với người nước ngoài) do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấp hoặc Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cấp, đồng thời có phương án/kế hoạch, lịch trình làm việc cụ thể tại Việt Nam. Có giấy xác nhận (có ngôn ngữ tiếng Anh) âm tính với vi rút SARS-CoV-2 sử dụng kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR/RT-LAMP… của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trước ngày khởi hành từ 3 đến 5 ngày.

Người nhập cảnh được phân thành 4 nhóm, bao gồm các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo; công dân Việt Nam tại nước ngoài; người nước ngoài là thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) của công dân Việt Nam; chuyên gia, nhà đầu tư... và thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) nhập cảnh vào Việt Nam ở/lưu trú từ 14 ngày trở lên. Khách nhập cảnh mục đích ngoại giao, công vụ ở Việt Nam trên 14 ngày; học sinh, sinh viên quốc tế.

Trong đó, với chuyên gia nước ngoài và khách nhập cảnh mục đích ngoại giao, công vụ vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày), nếu chỉ thực hiện họp, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác thì ưu tiên lựa chọn địa điểm họp, ký kết, lưu trú ngay tại địa phương nơi chuyên gia nhập cảnh để hạn chế di chuyển qua nhiều địa phương không đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện nghiêm cách ly tập trung

Các đối tượng này phải cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, tại khách sạn, tại cơ sở lao động, tại bệnh viện (nếu có vấn đề về sức khoẻ trong quá trình cách ly tập trung).

Hiện Quảng Nam có cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý và cơ sở cách ly tập trung là nơi lưu trú (khách sạn, nơi lưu trú do doanh nghiệp thu xếp, cơ sở lưu trú khác). Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam sẽ là nơi cách ly tập trung đối với người nhập cảnh có vấn đề về sức khỏe. Thời gian cách ly ít nhất là 21 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc góp ý về Hướng dẫn tạm thời quy trình giám sát, đón tiếp và cách ly tập trung đối với người nhập cảnh. Ảnh: X.H

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, đối với người nhập cảnh là chuyên gia làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cần phải tuân thủ nghiêm các quy trình giám sát, đưa đón từ nơi nhập cảnh về nơi cách ly bằng các phương tiện theo quy định. Đồng thời, sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đối với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh cần phải có văn bản xin chủ trương UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh. Các đơn vị, doanh nghiệp là nơi làm việc của chuyên gia không được phép thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp người nhập cảnh...