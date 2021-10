Hỗ trợ tối đa nguồn lực chống dịch cho Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My

(QNO) - Chiều nay 26.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 5 địa phương Tam Kỳ, Điện Bàn, Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, cộng dồn từ ngày 12.10.2021 đến nay, tại 5 địa phương Tam Kỳ, Điện Bàn, Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My ghi nhận 272 ca mắc Covid-19, trong đó chủ yếu tại 3 huyện miền núi Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My. Ngoài ra Nam Trà My hiện có thêm 82 trường hợp test nhanh dương tính.

Hiện nay Nam Trà My là điểm phát sinh dịch nóng nhất và có nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng. Sở Y tế đang tiếp tục điều động thêm lực lượng lên hỗ trợ huyện khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm. Ba huyện miền núi đều kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm để chống dịch; hỗ trợ địa phương thành lập khu điều trị tại chỗ cho các trường hợp cấp bách.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác chống dịch tại Nam Trà My. Ảnh: X.H

Ông Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng, các địa phương, nhất là miền núi phải chủ động lồng ghép kịch bản phòng chống dịch và ứng phó thiên tai, bởi 2 vấn đề này liên hệ mật thiết với nhau. Các địa phương giáp ranh, lân cận cũng cần chủ động hơn nữa trong việc hỗ trợ 3 huyện Nam Trà My, Nam Giang, Phước Sơn chống dịch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Y tế hỗ trợ tối đa nguồn lực chống dịch cho 3 huyện miền núi; đề nghị các địa phương tăng tốc tiêm vắc xin, chủ động trang bị nguồn lực y tế hơn nữa trong khả năng, có vậy mới sớm khống chế được dịch.

Ông Trần Văn Tân cũng đề nghị chuyển tất cả bệnh nhân Covid-19 ở miền núi xuống điều trị tại các cơ sở điều trị Covid-19 ở đồng bằng. Trường hợp bất khả kháng do thiên tai hoặc quá tải thì địa phương phải chủ động có cơ sở chữa trị đảm bảo điều kiện cơ bản tại chỗ.

Ông Trần Văn Tân giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh khẩn trương có văn bản đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ 3 xe xét nghiệm Covid-19 di động để hỗ trợ 3 huyện miền núi.