Hoàn thành tiêm chủng các lô vắc xin COVID-19 đã phân bổ trước ngày 30/11

(QNO) - Sáng nay 29/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp sáng 29/11. Ảnh: H.Q

Ông Huỳnh Thuận - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, Quảng Nam ghi nhận 17.054 ca mắc sốt xuất huyết, cao nhất khu vực miền Trung; riêng từ tháng 11/2022 đến nay có 4.310 ca. Dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở 18/18 huyện, thị xã, thành phố. Các địa phương có số ca mắc cao là Thăng Bình (3.867 ca), Điện Bàn (2.980 ca), Tam Kỳ (2.652 ca)...

“Hiện tại Quảng Nam có 554 ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo và 44 ca chuyển biến nặng. Bệnh sốt xuất huyết đang rất nguy hiểm và diễn biến chuyển nặng nhanh nên cần cảnh giác, không lơ là, chủ quan và nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng chống” - ông Thuận nói.

Ông Huỳnh Thuận - Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: H.Q

Về công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Quảng Nam, người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ liều cơ bản hơn 1,061 triệu người (đạt 97,7%); tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) gần 679.580 người, đứng thứ 59/63 tỉnh thành; tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) gần 243.490 người, đứng thứ 39/63 tỉnh thành.

Đối với trẻ từ 5 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 là 139.935 trẻ, mũi 2 là 62.070 trẻ. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản là 139.932 trẻ (đạt 99,9%).

Hiện nay toàn tỉnh vẫn còn tồn đọng 36.114 liều vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 12 tuổi trở lên do Trung ương phân bổ đợt 40 và 42. Các địa phương còn tồn nhiều là Duy Xuyên (8.298 liều), Tam Kỳ (44.70 liều), Bắc Trà My (4.662 liều), Hội An (3.880 liều), Điện Bàn (3.570 liều)...

Quảng Nam ghi nhận 17.054 ca mắc sốt xuất huyết. Ảnh: H.Q

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân. Đồng thời phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên, tổ xung kích cộng đồng trong việc giám sát, kiểm tra và ra quân diệt lăng quăng.

Đối với tiêm vắc xin phòng COVID-19, ông Trần Văn Tân mong muốn các địa phương có tỷ lệ tiêm cao tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa tỷ lệ tiêm cho các đối tượng. Đối với các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp và trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần nghiêm túc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm trong thời gian đến.

TP.Tam Kỳ báo cáo trực tuyến về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: H.Q

“Các địa phương còn tồn vắc xin dành cho người từ 12 tuổi trở lên do Trung ương phân bổ đợt 40 và 42 cần tích cực phân bổ về các xã, khẩn trương triển khai tiêm và đảm bảo hoàn thành trước 30/11 này” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu kết luận cuộc họp: