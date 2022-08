Hội An đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho học sinh

TP.Hội An đang tập trung tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh theo độ tuổi tiêm chủng trước khi bước vào năm học mới 2022 - 2023.

TP.Hội An tập trung nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh. Ảnh: Phan Sơn

Sáng 25.8, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Hội An) phối hợp với Trạm Y tế phường Tân An tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tiêm chủng được tiếp tục chú trọng để phụ huynh và học sinh yên tâm khi tham gia tiêm vắc xin.

Anh Phạm Phụng ở xã Cẩm Hà, chia sẻ: “Sáng nay tôi cho con đi tiêm vắc xin để phòng dịch bệnh Covid-19. Dịch đang phức tạp trở lại nên cho cháu tiêm để yên tâm hơn”.

Trước đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ huynh và học sinh tham gia tiêm vắc xin.

Thầy giáo Trần Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền qua Zalo và phối hợp với các xã phường tuyên truyền đến phụ huynh. Nhìn chung, đa số phụ huynh đã đồng thuận cho học sinh tham gia tiêm vắc xin đầy đủ”.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP.Hội An, tính đến sáng 24.8, đối với nhóm trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố, có 100% đã tiêm 2 mũi nhưng tỷ lệ tiêm mũi 3 chỉ đạt 21,9%.

Tỷ lệ tiêm vắc xin cũng còn thấp ở nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với 23,84% số trẻ đã tiêm mũi 1 và 9,9% trẻ đã tiêm mũi 2. Trung tâm Y tế TP.Hội An đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An cho hay, trong đợt này, trung tâm phân bổ vắc xin để ưu tiên tiêm cho học sinh. Những ngày qua tỷ lệ tiêm vắc xin cho học sinh đã tăng lên, có điểm tiêm phụ huynh đưa trẻ đến đông hơn so với danh sách đăng ký ban đầu.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, để đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin, nhất là tiêm mũi bổ sung, Thành ủy, UBND thành phố và Phòng GD-ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai.

Các nội dung có liên quan về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cũng đã được triển khai đến cán bộ, quản lý, giáo viên ngành giáo dục thành phố trong đợt bồi dưỡng chính trị hè mới đây.

“TP.Hội An sẽ triển khai quyết liệt hơn nữa công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời kiểm tra, rà soát, sàng lọc lại danh sách tiêm chủng tại các trường cũng như giải pháp đã triển khai để có sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện hiệu quả hơn” - ông Nguyễn Văn Lanh nói.