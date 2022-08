Hội An, Điện Bàn cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 ở các độ tuổi

(QNO) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại các cuộc làm việc về tình hình tiêm vắc xin phòng Covid-19 với TP.Hội An và thị xã Điện Bàn vào sáng nay 30.8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc với UBND TP.Hội An về công tác triển khai tiêm vắc xin. Ảnh: X.H

Theo Trung tâm Y tế (TTYT) TP.Hội An, số người đã tiêm 2 mũi tại Hội An hơn 73,9 nghìn mũi, đạt tỷ lệ 94,09%. Số người đã tiêm mũi 3 nhắc lại (mũi nhắc lại lần 1) 39.860, đạt tỷ lệ 53,1%. Số người đã tiêm mũi 4 là 9.188, đạt tỷ lệ 42,1%. Tuy nhiên, số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 mới chỉ có 3.782, đạt tỉ lệ 41,4%. Số trẻ độ tuổi này đã tiêm mũi 2 là 1.004, đạt tỉ lệ 10,7%.

Ngành y tế TP.Hội An thừa nhận đang gặp khó khăn từ thông tin sai lệch, truyền miệng của người dân sau khi mắc Covid-19 không cần tiêm ngừa vắc xin lại, bị giảm trí nhớ sau tiêm vắc xin. Do vậy, mặc dù đã truyền thông dưới nhiều hình thức kể cả tư vấn trực tiếp nhưng người dân vẫn không đồng ý tiêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại một trường học ở TP.Hội An. Ảnh: X.H

Việc tiêm vắc xin ở trẻ 5 đến dưới 12 tuổi gặp khó khăn do phụ huynh không đồng ý cho trẻ tiêm, một phần do lơ là chủ quan dịch Covid-19 đã tạm ổn, suy nghĩ trẻ em nếu mắc Covid-19 chỉ bị nhẹ. Nhiều phụ huynh đã tự nguyện đăng ký trước nhưng đến buổi tiêm lại đổi ý rút giấy đăng ký.

Trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp tục làm việc với thị xã Điện Bàn cũng về tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Hiện số người đã tiêm mũi bổ sung của thị xã là 59.971 người, đạt tỷ lệ 34,48%. Mũi 3 (nhắc lại lần 1) là 88.294 người, đạt tỷ lệ 56,42%. Địa phương này có 2.959 trẻ có độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19, đạt trẻ đạt tỉ lệ 59,65%.

Đưa ra các lý do lý giải tình trạng tiêm vắc xin còn chậm, UBND thị xã Điện Bàn cho rằng, do tình hình dịch không còn căng thẳng, bộ phận người dân, phụ huynh học sinh lơ là, chủ quan với việc tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho bản thân và cộng đồng. Số trẻ em nhiễm Covid-19 tại các trường học chưa đủ thời gian 3 tháng để tiêm vắc xin nhắc lại. Ngoài ra, một số công nhân trở lại tỉnh, thành phố khác làm việc, nên không thực hiện tiêm tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Hội An tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ đội tuổi 5 đến dưới 12 tuổi, lưu ý cán bộ, đảng viên phải làm gương trong công tác tiêm vắc xin. "Hội An là thành phố du lịch, mật độ tiếp xúc cao. Do vậy phải tăng cường công tác tiêm vắc xin, nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin ở các độ tuổi" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý.

Còn với thị xã Điện Bàn, đồng chí Trần Văn Tân chỉ đạo địa phương thực hiện tiêm chủng đầy đủ đối với lực lượng công nhân, người lao động tại các cụm, khu công nghiệp.