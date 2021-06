Hội An: Kích hoạt biện pháp phòng chống dịch cao nhất

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội An kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Hội An gấp rút chuẩn bị khu cách ly. Ảnh: Minh Anh

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, địa phương phải kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống Covid-19 và áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhất.

“Chúng ta phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận và ứng phó kịp thời khi dịch bệnh lây lan. Trước mắt phát huy tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cộng đồng; phải mở rộng đến từng cụm, từng tổ dân cư; quản lý chặt người về Hội An thuộc diện phải cách ly” - ông Ánh nói.

Dự báo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Hội An kêu gọi người dân hạn chế và không nên đi đến Đà Nẵng, đồng thời khuyên người thân ở Đà Nẵng hạn chế về Hội An trong lúc này.

Các tổ tuyên truyền giám sát cộng đồng hoạt động trở lại, giám sát, nắm bắt và cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch. Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn cho rằng đến nay Hội An chưa có F0 nhưng phải tập trung, không lơ là chủ quan, từ cán bộ đến nhân dân để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Là địa bàn có nguy cơ cao do có sự đi lại, giao thương hàng hóa giữa người dân Đà Nẵng với Hội An, kể cả một số tỉnh thành đang có dịch, Hội An đang kiểm soát chặt địa bàn, nắm bắt kịp thời và chính xác thông tin người đi từ tỉnh thành có dịch đến Hội An để thực hiện giải pháp y tế, quyết tâm không bỏ sót, bỏ lọt người đến từ tỉnh thành có dịch trong cộng đồng mà chưa thực hiện các biện pháp y tế.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An nói: “Trước tình hình Đà Nẵng có ca dương tính thì Hội An rất nhiều nguy cơ. Vì vậy các đơn vị phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ người đến Hội An. Người dân tự giác khai báo, các tổ cộng đồng chủ động giám sát địa bàn. Các xã phường phải phối hợp với trạm y tế, công an để đảm bảo nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó”.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các cấp ủy, chính quyền và người dân Hội An không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trong đó đặc biệt chú ý những khu vực công cộng và những người có giao thương buôn bán, đi lại tiếp xúc 2 chiều Hội An, Đà Nẵng.

“Thực hiện 5K, giám sát đeo khẩu trang công cộng và giãn cách. Chú ý các bãi tắm, chợ, công viên, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy... Mặc dù thực hiện mục tiêu kép, tạo điều kiện cho người dân buôn bán nhưng phải khẩu trang đầy đủ. Tất cả chợ trên địa bàn đều phải như thế.

Những người từ Đà Nẵng về đây bán thì ban quản lý chợ phải kịp thời phát hiện, yêu cầu tạm nghỉ, không mua bán nữa. Phải cách ly hoặc xét nghiệm âm tính mới vào bán được. Địa phương nào có chợ thì chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

Kể cả người đậu đỗ bán hàng lưu động trên đường phố và các chợ nhỏ ở phường ven biển Hội An cần thực hiện nghiêm việc này. Ở các bãi biển yêu cầu người dân không tụ tập đông người, không ngồi ăn uống, vui chơi” - ông Nguyễn Văn Sơn nói.