Hội An kiểm soát lây nhiễm từ giao thương thủy hải sản

Với việc ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng là một người buôn bán thủy hải sản, Hội An đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để chặn đứng chuỗi lây nhiễm liên quan đến hoạt động này.

Người dân nuôi cá lồng bè ở Hội An không được rời khu vực nuôi trồng của mình trừ trường hợp thực sự cấp thiết để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Q.T

Ngày 5.8, Hội An ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 là người buôn bán thủy hải sản ở phường Cửa Đại. Liền sau đó, 1 trường hợp F1 của ca bệnh trên đã trở thành F0 là người nuôi cá lồng bè. Trước đó, một số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh làm nghề buôn bán thủy hải sản cũng có lịch trình đi qua TP.Hội An.

Bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm ngay cho 290 trường hợp liên quan, Hội An cũng khẩn trương điều chỉnh một số quy định liên quan đến giao thương thủy hải sản trên toàn địa bàn thành phố để ngăn ngừa các trường hợp tương tự.

Theo đó, Hội An đã tạm dừng lưu thông đối với người và phương tiện vận chuyển thủy hải sản từ Hội An đến các địa phương lân cận và ngược lại. Trường hợp bức thiết do số lượng cung ứng lớn thì chỉ được phép giao hàng trung chuyển tại các chốt kiểm soát cửa ngõ và được sự chấp thuận của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, thành phố đã chỉ đạo các chốt kiểm soát bố trí mặt bằng thuận lợi cho việc trung chuyển, trường hợp chủ thể đối lưu có nhu cầu mà đảm bảo các yếu tố an toàn như lái xe có phiếu xét nghiệm âm tính còn thời hạn, mặc đồ bảo hộ y tế quy chuẩn, phương tiện được khử trùng thì cho phép đổi lái xe đưa phương tiện lưu thông vào thành phố.

Bên cạnh đó, Hội An cũng quy định người thu mua, vận chuyển, phân phối các mặt hàng thủy hải sản trong địa bàn thành phố phải có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Đối với những người nuôi cá lồng bè phải túc trực 24/24 giờ tại các cơ sở nuôi lồng bè, không đi lại nơi khác trừ trường hợp cấp thiết.

Qua thống kê nắm danh sách, Hội An có 173 hộ buôn bán thủy hải sản. Cơ quan chức năng đang giám sát chặt chẽ thông tin về mặt hàng kinh doanh, nơi bán, địa chỉ lấy hàng của tất cả tiểu thương này để thuận tiện trong việc lập hồ sơ thông tin dịch tễ khi cần thiết. Chính quyền các xã phường cũng giám sát các cơ sở, chủ cửa hàng cung cấp thức ăn chăn nuôi, từ đó dự phòng kiểm soát nguồn lây nhiễm khi xuất hiện yếu tố nguy cơ.

Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại chia sẻ, hiện lượng thủy sản nuôi lồng bè đến kỳ khai thác tại địa phương chưa nhiều. Ngoài một số ít tiểu thương đủ điều kiện phòng chống dịch được vận chuyển lên các chợ trong thành phố, chính quyền địa phương cũng cố gắng tạo điều kiện để người dân tiêu thụ nội trong địa bàn nhằm tránh ứ đọng sản phẩm.