Hội An phát hiện một ca nhiễm Covid-19 ở phường Cửa Đại

Một người bán cà phê ở Hội An nghi ngờ dương tính Covid-19, chưa rõ nguồn lây

P.V | 24/07/2021 - 21:50

(QNO) - Chính quyền TP.Hội An đã phát thông báo cho người dân từng đến quán Cà phê Bảo (72B Lê Hồng Phong, Tân An, Hội An) nhanh chóng khai báo và chờ thông tin từ cơ quan chức năng khi người bán cà phê tại đây đang nghi ngờ mắc Covid-19.