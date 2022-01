Hội An tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19

(QNO) - Tối 30.1 (tức 28 tháng Chạp), TP.Hội An tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" nhằm tri ân các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Mặc niệm nạn nhân tử vong do Covid-19. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hội An cho biết, thành phố không thể nào quên hình ảnh y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế không kể ngày đêm lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng; hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ cần mẫn, bám trụ dài ngày trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao; hình ảnh chiến sĩ công an, đội phản ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng, nhóm thiện nguyện... bất kể sớm khuya lúc nào cũng sẵn sàng chung tay vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng phong tỏa.

Lãnh đạo TP.Hội An tặng hoa tri ân cho đại diện các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Q.T

Qua hai năm kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, TP.Hội An cơ bản kiểm soát được tình hình, đảm bảo sức khỏe người dân và từng bước triển khai các giải pháp phục hồi toàn diện kinh tế - xã hội. Trong chương trình giao lưu, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An chia sẻ những vất vả, nhọc nhằn thầm lặng của lực lượng y tế tuyến cơ sở. "Mọi người chỉ biết làm hết sức mình, bằng mọi cách có thể để khống chế dịch bệnh" - bác sĩ Anh nói.

Giao lưu tại chương trình tri ân. Ảnh: Q.T

Cũng tại chương trình, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An, Công an thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, Đồn Biên phòng Cửa Đại, tổ chức thiện nguyện, người từng mắc Covid-19, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố... đã chia sẻ góc nhìn, niềm tri ân đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, tất cả mong muốn vì một Hội An bình yên.