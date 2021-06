Hơn 2.100 khách đang cách ly có thu phí tại Hội An

(QNO) - Tính đến ngày 20.6, TP.Hội An có 11 khách sạn và hàng chục villa du lịch được UBND tỉnh cho phép thực hiện cách ly có thu phí với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Các khách sạn này đang thực hiện cách ly tổng cộng 2.132 khách.

Việc đón khách cách ly có thu phí cũng là cách thức để Hội An tổng dợt sẵn sàng đón khách du lịch có hộ chiếu vắc xin khi thị trường này mở cửa. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, đến nay Hội An đón gần 4.000 người Việt hồi hương cách ly an toàn, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp trên địa bàn thành phố; tạo nguồn thu cho một số doanh nghiệp duy trì hoạt động trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động gần 2 năm qua.

Đặc biệt, đây cũng là cách tổng dợt sẵn sàng đón khách du lịch có hộ chiếu vắc xin khi thị trường này mở cửa; đồng thời giúp xem xét các điều kiện, yêu cầu cách ly tập trung tại chỗ cho người dân thành phố nếu dịch bệnh bùng phát.