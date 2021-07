Kiểm soát dịch từ các cửa ngõ

Lực lượng kiểm soát tại các nhà ga cũng như cửa ngõ vào địa bàn Quảng Nam đang được tăng cường. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ, Quảng Nam đang cố gắng kiểm soát người về từ các địa phương khác, đặc biệt tại các vùng đang có dịch bệnh.

Hành khách được hướng dẫn khai báo y tế tại ga Tam Kỳ. Ảnh: X.H

Sàng lọc tại nhà ga

Trưa 7.7, tàu SE4 từ TP.Hồ Chí Minh dừng tại ga Tam Kỳ. Có khoảng 30 hành khách xuống ga. Các hành khách vừa xuống tàu đã được lực lượng công an tại đây hướng dẫn đến bàn kiểm soát và được phân thành 2 luồng. Người về từ TP.Hồ Chí Minh được hướng dẫn ngồi chờ tại một khu vực riêng. Các hành khách về từ những địa phương khác được hướng dẫn khai báo y tế.

Sau khoảng 30 phút kê khai các thủ tục cần thiết, 6 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh được xe của Thành đội Tam Kỳ đưa về các khu cách ly tập trung tại những địa phương mà hành khách yêu cầu. Đây cũng là những hoạt động hằng ngày của chốt chặn tại ga Tam Kỳ.

Ông Vương Minh Tân - Trưởng Ga Tam Kỳ cho biết, từ ngày 30.5, một chốt kiểm soát được hình thành ngay cửa ra vào của hành khách tại nhà ga Tam Kỳ. Nhà ga quy định khách lên tàu phải khai báo y tế, khách từ tàu xuống ga phải qua chốt kiểm soát, thực hiện khai báo y tế, sau đó được lọc theo vé tàu để phân luồng.

Đội kiểm soát tại nhà ga bao gồm 5 thành viên gồm công an cắm chốt, nhân viên y tế và công an phường hỗ trợ. Trung úy Phạm Ngọc Hiền - Đội tham mưu Công an TP.Tam Kỳ cho biết, anh đã thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát này từ lúc chốt hình thành đến nay.

“Hiện người dân đã có ý thức về phòng chống dịch rất cao nên các trường hợp bỏ trốn, né tránh lực lượng, không khai báo ngay khi về ga đã giảm rất nhiều” - Trung úy Phạm Ngọc Hiền nói.

Ngày 2.7, Bộ GTVT có quyết định tạm dừng các chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh đến Quảng Nam và ngược lại. “Sau khi có quyết định này, ga Tam Kỳ vẫn chưa ghi nhận tình trạng tăng đột biến khách. Hằng ngày trung bình chúng tôi có 4 chuyến tàu gồm 2 tàu ra, 2 tàu vô và số lượng hành khách xuống tại ga dao động khoảng 50 người” - ông Tân nói.

Hiện tại, tất cả hành khách nếu xuất phát từ các tỉnh thành bao gồm TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phú Yên, Đồng Nai theo quy định từ UBND tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung. Do đó, lực lượng kiểm soát tại nhà ga tiến hành phân loại hành khách ngay tại sân ga để tiện cho công tác phòng chống dịch.

Xét nghiệm trước khi trung chuyển

Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 5.7, một khu vực bàn giao người về từ TP.Hồ Chí Minh xuống tại sân bay Đà Nẵng được hình thành ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (phường Điện Ngọc, Điện Bàn). Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận người về từ TP.Hồ Chí Minh do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao, tổng hợp danh sách theo từng địa phương.

Hành khách xuống ga Tam Kỳ.

Công dân Quảng Nam về từ TP.Hồ Chí Minh được tập trung về khu vực bàn giao ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả trường hợp này trước khi đưa về địa phương có liên quan cách ly tập trung theo đúng quy định.

“Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã thành lập các đội phản ứng nhanh hỗ trợ việc xét nghiệm ở các địa phương. Hiện tại chúng tôi đã đưa lực lượng về tại khu vực bàn giao ở Điện Ngọc để hỗ trợ Trung tâm Y tế Điện Bàn tổ chức test nhanh trước khi đưa người về khu vực cách ly tập trung” - ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nói.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, công dân sẽ được tiến hành đưa đến các khu vực cách ly theo quy định thông qua phương tiện của Sở GTVT và quân đội. Tính từ ngày 31.5 đến nay, Quảng Nam có 5.690 người về từ TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, trong số này hiện đã cách ly y tế tập trung 461 người, đồng thời có 5.318 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 5.307 mẫu có kết quả âm tính.