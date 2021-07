Một khách sạn tại Hội An nhận cách ly miễn phí người Quảng Nam về từ phía Nam

(QNO) - Ngày 17.7, đại diện khách sạn Citadines Pearl Hội An (phường Cẩm An, TP.Hội An) cho biết, khách sạn vừa có chương trình tiếp nhận cách ly miễn phí người Quảng Nam về từ các tỉnh thành phía Nam.

Một góc khách sạn Citadines Pearl Hội An. Ảnh: Q.T

Trước mắt khách sạn sẽ dành 100 phòng để chia sẻ gánh nặng chi phí cách ly cho người dân cũng như giảm tải cho lực lượng y tế địa phương và hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tùy theo tình hình thực tế, khách sạn sẽ điều chỉnh số lượng phòng phù hợp.

Ngoài việc được miễn phí cách ly, người dân thực hiện cách ly theo chương trình này sẽ phải tự chi trả chi phí đưa đón, xét nghiệm theo yêu cầu, chi phí sinh hoạt (80 nghìn đồng/ngày) và chi phí ăn uống 3 bữa (130 nghìn đồng/ngày) nếu có nhu cầu.

Khách sạn Citadines Pearl Hội An là khu phức hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, hoạt động từ năm 2019.