Nam Trà My thiếu y bác sĩ

Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã ở Nam Trà My thiếu nhân lực, chuyên môn còn hạn chế nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu tại TTYT huyện Nam Trà My. Ảnh: L.P.T

Chưa tuyển mới, một số bỏ việc

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nam Trà My có 2 phòng chức năng, 8 khoa chuyên môn và 10 trạm y tế xã. Toàn trung tâm hiện có 115 cán bộ, y bác sĩ; còn thiếu 14 chỉ tiêu so với biên chế và số lượng người làm việc được giao.

Trung tâm chỉ có 5 bác sĩ nên nhiều chuyên khoa không thể thực hiện được, phải chuyển người bệnh lên tuyến trên như phẫu thuật - thủ thuật, y học cổ truyền, phục hồi chức năng. Do thiếu hụt nhân lực nên một người phải đảm nhiệm nhiều công việc tại các khoa/phòng, bộ phận để đảm bảo theo quy trình khám chữa bệnh của Bộ Y tế.

Chị Tô Thị Mỹ Dung (điều dưỡng của TTYT huyện Nam Trà My) chia sẻ: “Tôi làm việc chung nhóm với 6 điều dưỡng tại phòng khám và khoa cấp cứu của TTYT huyện. Nếu bố trí đủ thì hai khoa phòng này phải có 8 điều dưỡng. Do thiếu nên lâu nay các điều dưỡng chia sẻ thời gian và công việc, phối hợp với các bác sĩ để chăm sóc bệnh nhân”.

Y tế xã ở Nam Trà My hiện có 44 người, chiếm hơn 38,2% nhân lực y tế toàn TTYT huyện, còn thiếu 16 biên chế. Có 9/10 xã còn thiếu 1 đến 3 biên chế y tế; 8 xã không có nữ hộ sinh. Y tế thôn bản toàn huyện có 120 người, thiếu 30 người (có 16 nhân viên y tế thôn bản bỏ việc và chuyển đi nơi khác).

TTYT huyện Nam Trà My rất cần bổ sung nhân lực để khám chữa bệnh cho người dân.

Ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy Nam Trà My cho biết, nguyên nhân thiếu nhiều y bác sĩ và y tế thôn bản trên địa bàn huyện thời gian qua là do chưa được tuyển mới, một số bỏ việc.

“Hơn 5 năm qua, TTYT huyện không có phó giám đốc, trong khi trước đây phải có từ 2 đến 3 phó giám đốc. Kế toán của TTYT cũng đã nghỉ việc. Thiếu cán bộ, y bác sĩ nên công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Khi dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020 đến nay thì càng thêm khó khăn, phức tạp” - ông Lê Thanh Hưng nói.

Cần sớm bổ sung nhân lực

Nam Trà My là một trong những huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh. Trên lĩnh vực y tế, dù có nhiều nỗ lực nhưng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở Nam Trà My gặp nhiều khó khăn, hạn chế; các chỉ số về khám chữa bệnh từ đầu năm đến nay đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của TTYT huyện, từ đầu năm đến nay, trung tâm thực hiện khám chữa bệnh cho 7.165 lượt người; giảm 17,64% so với cùng kỳ. Bệnh nhân điều trị nội trú chỉ có 487 lượt, giảm 41,68%. Công suất giường bệnh chỉ đạt hơn 52%...

Do thiếu cán bộ, y bác sĩ nên việc đào tạo chuyên sâu, đào tạo ê-kíp tại TTYT Nam Trà My chưa thực hiện được. Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của y tế cơ sở, lãnh đạo huyện Nam Trà My và ngành y tế huyện đã kiến nghị, đề xuất bổ sung đội ngũ y bác sĩ nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Theo ông Lê Thanh Hưng, tiêu chuẩn bổ nhiệm Phó Giám đốc TTYT huyện cao quá nên địa phương chưa đáp ứng được. Huyện Nam Trà My đã đề xuất, nếu không bổ nhiệm cán bộ quản lý tại chỗ thì điều động tạm thời cán bộ cho huyện vài năm giống như công an, quân sự.

Ông Lê Thanh Hưng nói: “Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo TTYT lần đầu phải là bác sĩ chuyên khoa 1 đối với miền núi là quá cao. Cấp phó TTYT các huyện miền núi thì bác sĩ là được rồi; chưa có trung cấp chính trị thì sau khi bổ nhiệm xong cho đi học.

Quan tâm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe nhân dân ở miền núi là các chính sách như đào tạo, tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực y tế... Ngành y tế huyện Nam Trà My cần sớm được bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng chuyên môn mới đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân”.