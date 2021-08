Ngày 18.8, Quảng Nam có 53 ca mắc Covid-19, trong đó Đại Lộc có 39 ca

(QNO) - Tối nay 18.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 53 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

39 ca bệnh tại huyện Đại Lộc trong đó 32 ca bệnh tại xã Đại Hồng; 2 ca bệnh tại xã Đại An, liên quan chợ đầu mối Hòa Cường; 1 ca bệnh tại xã Đại Quang, có yếu tố dịch tễ liên quan Công ty may Huy Thành; 4 ca bệnh tại xã Đại Sơn (2 tình nguyện viên trực chốt, là F1 của BN298747 và 2 vợ chồng có yếu tố dịch tễ liên quan Công ty may Huy Thành).

1 ca bệnh tại huyện Hiệp Đức, đang điều tra nguồn lây.

3 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn trong đó 2 ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) và 1 ca là F1 của BN298723.

10 ca bệnh về từ TP.Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương: Núi Thành (3 ca bệnh), Duy xuyên (3 ca bệnh), Tiên Phước (4 ca bệnh).

Từ ngày 18.7 đến nay Quảng Nam có 338 ca bệnh trong đó 8 ca bệnh cộng đồng, 163 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 137 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.

Chiều 18.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 134 ca mắc Covid-19, trong đó có 87 ca đã cách ly; 13 ca trong khu phong tỏa và 34 ca cộng đồng. Tính từ 10.7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.138 ca mắc Covid-19.

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 8.788 ca (giảm 807 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27.4 đến nay lên 298.013 tại 62 tỉnh thành. Trong số này, 5.935 ca đang điều tra dịch tễ, 2.853 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa). Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 3.751 người khỏi bệnh và 298 ca tử vong.