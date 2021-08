Ngày 19.8, Quảng Nam có 24 ca mắc Covid-19, trong đó 18 ca tại huyện Đại Lộc

(QNO) - Tối nay 19.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 24 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

18 ca bệnh tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc trong đó 8 ca bệnh tại thôn Ngọc Thạch; 6 ca bệnh tại thôn Hòa Hữu Đông; 2 ca bệnh tại thôn Hòa Hữu Tây; 1 ca bệnh tại thôn Lập Thuận; 1 ca bệnh tại thôn Đông Phước.

5 ca bệnh tại khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức trong đó 4 ca bệnh là F1 của BN298736 và 1 ca bệnh đang điều tra nguồn lây.

1 ca bệnh tại huyện Duy Xuyên có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường, TP.Đà Nẵng, đã được cách ly tập trung từ ngày 12.8.

Trong ngày, Tổ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã hỗ trợ huyện Hiệp Đức lấy mẫu toàn bộ dân trong khu chợ phong tỏa, khu phố An Tây, An Đông, An Nam, Bình Hoà, thị trấn Tân Bình: tổng cộng 1.311 mẫu, trong đó 1.211 mẫu gộp PCR và 100 mẫu test nhanh kháng nguyên (100 mẫu này đều âm tính).

Tính từ 18.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 362 ca mắc Covid-19.

Chiều 19.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 169 ca mắc Covid-19, trong đó 99 ca đã được cách ly; 12 ca trong khu phong tỏa; 43 ca cộng đồng. Tính từ 10.7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.297 ca mắc Covid-19.

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 10.639 ca (tăng 1.995 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27.4 đến nay lên 308.560 tại 62 tỉnh thành. Trong số này, 6.407 ca đang điều tra dịch tễ, 4.232 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 5.000 người khỏi bệnh và 380 ca tử vong.