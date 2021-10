Ngày 29.10, Quảng Nam có 38 ca mắc Covid-19, 6 ca cộng đồng

(QNO) - Chiều 29.10, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về các ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Đồ họa: MINH TẠO

26 ca bệnh tại huyện Nam Trà My trong đó 2 ca bệnh là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My, 2 ca bệnh là học sinh trường tiểu học Kim Đồng, 5 ca bệnh là cán bộ UBND xã Trà Mai, 1 ca bệnh là nhân viên Trung tâm y tế huyện Nam Trà My, 1 ca bệnh là học sinh trường Mầm non Hoa Mai, 15 ca bệnh là F1.

10 ca bệnh tại Nam Giang trong đó xã Cà Dy 7 ca, thị trấn Thạnh Mỹ 3 ca; các trường hợp này đã được giám sát, cách ly từ trước.

2 ca bệnh tại Phước Sơn trong đó 1 ca bệnh tại Phước Đức, đã được giám sát cách ly từ trước và 1 ca bệnh lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tại thôn 4, Phước Chánh.

Từ ngày 12.10 đến nay trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 306 ca mắc Covid-19 trong đó Phước Sơn 219 ca, Nam Giang 87 ca.

Từ ngày 24.10 đến nay, trên địa bàn huyện Nam Trà My ghi nhận 230 ca mắc Covid-19, cụ thể:

Từ 18.7 đến nay, Quảng Nam có 1.296 ca bệnh công bố cụ thể 210 ca bệnh cộng đồng, 795 ca lây nhiễm thứ phát, 208 ca xâm nhập từ các tỉnh và 83 ca nhập cảnh.

Quảng Nam đã tiếp nhận 1.157.300 liều vắc xin phòng Covid-19, đã tiêm 849.664 mũi cho 762.910 người, trong đó 86.754 người đã tiêm đủ 2 mũi.