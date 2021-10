Ngày 30.10, Quảng Nam có 19 ca mắc Covid-19

Bắc Trà My triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp phòng chống Covid-19

(QNO) - Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, ngay sau khi xuất hiện ổ dịch COVID-19, có ca cộng đồng tại thôn 1, xã Trà Mai (Nam Trà My), huyện Bắc Trà My triển khai ngay nhiều bện pháp khẩn cấp phòng chống dịch.