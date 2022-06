Nỗ lực bảo vệ thành quả phòng chống dịch

Nhìn nhận đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, với sự đồng lòng, nỗ lực của các cấp ngành, thời gian tới Quảng Nam sẽ “kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”... Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt thứ 4 và định hướng nhiệm vụ thời gian đến, diễn ra sáng 31.5.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân Ảnh: X.H

Tại hội nghị, 113 tập thể và 267 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Kiểm soát dịch bệnh

Ngành y tế nhận định, tốc độ tiêm chủng hiện nay tại Quảng Nam chậm hơn và khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn trước. Bên cạnh đó, cộng đồng người dân đã mắc Covid-19 nhiều (khoảng 30% dân số toàn tỉnh), biến chủng Omicron với các triệu chứng nhẹ, không ảnh hưởng nhiều nên người dân còn có tâm lý chủ quan, xem thường dẫn đến không chịu đi tiêm mũi bổ sung/mũi nhắc dù đã đến hạn. Ngoài ra, công tác phân tuyến, chuyển tuyến thời gian qua còn bất cập, chồng chéo, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng mắc các bệnh cần thực hiện phẫu thuật để điều trị, chạy thận nhân tạo, bệnh nặng nguy kịch...

Nhớ lại quãng thời gian cao điểm của dịch bệnh, từ tháng 4.2021 đến những tháng đầu năm 2022, bác sĩ Nguyễn Tải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam nói, có những thời điểm chống dịch vô cùng khó khăn, từ thiếu thốn trang thiết bị, nhân lực đến phương pháp điều trị. Nhưng chính từ những trải nghiệm trong thời gian qua, ngành y tế mới thật sự có những bài học kinh nghiệm quý báu để cùng chống chọi với dịch bệnh.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam trải qua rất nhiều thứ đầu tiên trên địa bàn Quảng Nam, từ việc là nơi tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 thể nặng đầu tiên, mổ cho sản phụ F0 đầu tiên cho đến là bệnh viện đầu tiên áp dụng mô hình điều trị tháp 3 tầng.

Đây cũng là nơi đã chủ động thuê container dùng làm nơi sinh hoạt cho y bác sĩ, nhân viên, tách biệt với khu điều trị bệnh nhân mắc các bệnh lý nặng kèm Covid-19 đặt tại Phòng khám Đa khoa khu vực Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn).

Trong khi đó, ông Thiều Việt Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh cho biết, xác định nhiệm vụ hỗ trợ ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp là rất quan trọng.

Song song với công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý đã hướng dẫn các doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nhờ đó, trong năm 2021, dù tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp, nhưng các doanh nghiệp trong khu kinh tế và khu công nghiệp đã ổn định và phục hồi phát triển sản xuất; ổn định nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Quảng Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua. Ảnh: X.H

Cùng với các bài học trong quá trình điều trị bệnh nhân Covid-19, kinh nghiệm phòng chống dịch trong cộng đồng tại những địa phương đặc thù cũng được các đại biểu tại hội nghị phân tích.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội đang trên đà phục hồi và có nhiều khởi sắc, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Qua đó, tạo sự an tâm về tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Không chủ quan, lơ là

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 nói, để bảo vệ thành quả đạt được, tạo nền tảng vững chắc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chủ động ứng phó với mọi tình huống, cấp độ dịch có thể xảy ra, các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, quyết liệt tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chương trình số 14 ngày 22.4.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

“Các địa phương, cấp ngành chủ động theo dõi, đánh giá, nhận định đúng tình hình, xác định cấp độ dịch trên địa bàn để có giải pháp, phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, rà soát, củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng đảm bảo kịp thời, an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch các loại dịch bệnh lây qua đường hô hấp nói chung và dịch Covid-19 nói riêng.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, chú trọng rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin để tổ chức thực hiện việc ký số chứng nhận tiêm chủng vắc xin.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 45 của HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng. Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19...