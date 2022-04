Nuốt phải kẹp tóc, một trẻ 2 tuổi phải nhập viện cấp cứu

(QNO) - Thông tin từ Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam cho hay vào khoảng 22h đêm 3.4, một bệnh nhi 2 tuổi nhập viện do nuốt phải kẹp tóc bị mắc lại ngay ngã ba hầu họng, tư thế dị vật rất khó lấy, bệnh khóc quấy rất nhiều, khiến dị vật có xu hướng di chuyển.

Bệnh nhi được gây mê để gắp dị vật

Bệnh nhi được gây mê và lấy dị vật khẩn cấp trong đêm. Sau lấy dị vật, trẻ tỉnh táo, khóc tốt và tiếp tục theo dõi để phòng các biến chứng.

Được biết trước đó bệnh viện cũng đã lấy một dị vật do bệnh nhân nuốt phải. Bệnh nhân là ông Nguyễn Hữu C. 60 tuổi (trú tại Điện Bàn) vào Khoa Cấp cứu Bệnh việnngày 22.3, được chẩn đoán thủng hồi tràng do xương heo. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi qua ổ bụng lấy thành công mảnh xương dài 5cm ra khỏi và khâu lại chỗ ruột thủng kèm súc rửa sạch ổ bụng.

Ảnh kẹp tóc và bệnh nhi.