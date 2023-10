(QNO) - "Làm mẹ an toàn - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé" là chủ đề được lựa chọn để phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn (từ ngày 1/10 - 7/10).

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tai biến sản khoa... là những mục tiêu ngành y tế hướng tới. Ảnh: X.H

Làm mẹ an toàn là một trong các nội dung quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mục tiêu của Làm mẹ an toàn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tình trạng tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.

Các nội dung giáo dục sức khỏe về Làm mẹ an toàn đã được Tổ chức Y tế thế giới và nhiều nước quan tâm, trở thành nội dung quan trọng của Chiến lược chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn cầu...

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023 diễn ra từ ngày 1 - 7/10 tại 51 tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2023 được phát động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở các vùng khó khăn, góp phần giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng miền, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Tại Quảng Nam, tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt 98%. Ảnh: L.Q

Tại Quảng Nam, hưởng ứng Tuần lễ Làm mẹ an toàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức hội nghị truyền thông về làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng năm 2023 ở các huyện Nam Giang, Bắc Trà My và Núi Thành, bắt đầu từ ngày 3 - 5/10.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, ngành y tế đã hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao về lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em trong 20 năm qua (từ giai đoạn 2000 - 2001 đến 2021 - 2022). Trong đó, tử vong mẹ giảm từ 165/100.000 xuống còn 46/100.000; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi cũng đã giảm hơn 2 lần... Tuy nhiên, so sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á - về tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, Việt Nam đang ở vị trí thứ 4.