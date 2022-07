Phát hiện bệnh nhân hoại tử xương hàm trên sau mắc Covid-19

Xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19, Bắc Trà My đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin mũi nhắc lại

NGUYỄN BÌNH | 11/07/2022 - 07:45

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, dịch, bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu tái bùng phát trở lại ở Bắc Trà My và tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Đến nay, tại Bắc Trà My phát hiện 15 ca bệnh dương tính với Covid-19.