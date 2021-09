Phát hiện thêm F0, Hội An nâng cấp độ phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Từ ngày mai 15.9, TP.Hội An nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh Covid-19 sau khi phát hiện thêm một trường hợp dương tính.

Ngành y tế TP.Hội An lấy mẫu xét nghiệm vào sáng nay 14.9 liên quan đến ca mắc Covid-19 mới. Ảnh: P.S

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP.Hội An, thành phố vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc Covid-19 là nữ công nhân của Công ty Việt Vương 2 (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn), hiện sinh sống ở khối phố Nam Diêu (phường Thanh Hà).

Đến nay, Hội An có 3 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, gồm phường Thanh Hà 2 ca, phường Cẩm Phô 1 ca.

Ngay sau khi nhận thông tin về ca mắc mới, Trung tâm Y tế thành phố đã truy vết được 19 F1 và đưa đi cách ly tập trung. Trong sáng nay 14.9, hơn 250 mẫu xét nghiệm cũng được lấy ở khu vực xung quanh nhà bệnh nhân và Trường Mẫu giáo Thanh Hà cơ sở 2 (liên quan đến F1 của bệnh nhân).

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An nói: “Hiện nay, nguy cơ đối với Hội An rất lớn bởi vì có rất nhiều người dân Hội An đi làm tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Tất cả trường hợp trên đều đã xác định được nguồn lây nên cần phải khoanh vùng ngay để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh”.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, sáng nay TP.Hội An đã tổ chức họp bàn phương án ứng phó. Thành phố quyết định từ 6 giờ ngày mai, toàn phường Thanh Hà thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng khối phố Nam Diêu thực hiện Chỉ thị 16. Các địa bàn khác tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19.

TP.Hội An cũng sẽ thiết lập lại các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ chính ra vào thành phố và tại các xã, phường Thanh Hà, Cẩm An, Cẩm Hà giáp với thị xã Điện Bàn. Đối với việc kiểm soát người và các phương tiện qua chốt, thành phố sẽ ban hành quy chế phù hợp trong tình hình hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An đề nghị: “Các ngành, địa phương tăng cường kiểm soát lượng người ra vào chợ, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm 5K. Phải kiểm soát chặt tại các chợ vì nguy cơ rất cao. Các nhà hàng, quán ăn, cà phê, kể cả quán ăn vỉa hè phải thực hiện nghiêm giãn cách, giảm 50% số lượng bàn ghế, trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm”.