Phẫu thuật hơn 4 giờ cứu sống cẳng tay một nữ công nhân bị đứt lìa

(QNO) - Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa cấp cứu kịp thời cho một nữ công nhân gặp tai nạn lao động do máy cắt. Được biết, nữ công nhân này gặp nạn khi đang làm việc tại nhà máy ở huyện Núi Thành.

Cẳng tay nữ công nhân được cấp cứu phẫu thuật kịp thời. Ảnh: T.H

Nữ công nhân được đưa vào viện trong tình trạng choáng mất máu, cẳng bàn tay lạnh, tím tái, thiếu máu nuôi, mất cảm giác và vận động với một vết thương đứt gần lìa cẳng tay trái.

Tại Khoa Cấp cứu, sau khi khởi động quy trình báo động đỏ, các y bác sĩ nhận định đây là trường hợp nặng, vết thương đứt hoàn toàn với các động mạch cấp máu chính ở cẳng tay kèm thần kinh và toàn bộ lô cơ gấp. Bệnh nhân được truyền máu và chuyển mổ cấp cứu.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ê-kip các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng và phục hồi chức năng của bệnh viện đã khâu nối thành công cẳng tay bị đứt, giúp bệnh nhân qua được cơn nguy kịch.

Sau mổ, bệnh nhân ổn định, bàn tay hồng ấm, có cảm giác, vận động gấp duỗi các ngón tay được và được theo dõi, chăm sóc tại khoa Vi phẫu Trung tâm CTCH- Bỏng và PHCN. Hiện bệnh nhân đã xuất viện và đang tiếp tục tập PHCN để sinh hoạt bình thường.

Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận nhiều ca chấn thương, vết thương do tai nạn lao động. Các tổn thương do máy công nghiệp cắt thường bẩn, nham nhở và gây tổn thương mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương... cũng như nguy cơ nhiễm trùng vết thương cao. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo công nhân, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động. Khi xảy ra tai nạn cần sơ cứu đúng cách và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế chuyên sâu có đầy đủ trang thiết bị, kính hiển vi và ê-kip phẫu thuật chuyên sâu để điều trị tốt nhất và kịp thời.

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng và phục hồi chức năng trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng vào Khoa Ngoại chấn thương - bỏng. Hiện tại Trung tâm có 4 khoa gồm: Khoa Chi dưới, Khoa Chi trên, Khoa Bỏng - vi phẫu tạo hình và Khoa Phục hồi chức năng. Trung tâm này đã thực hiện được nhiều kỹ thuật cao như nối ghép mạch máu, nối chi thể đứt lìa, phẫu thuật kết hợp xương...