Phẫu thuật thận triệt căn cho trường hợp ung thư thận kích thước lớn

Mổ cứu thành công trường hợp vỡ đại tràng do táo bón

CHÂU NỮ | 07/08/2023 - 20:07

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hội An (đổi tên từ Thái Bình Dương - Hội An) vừa tiếp nhận mổ cứu thành công một trường hợp vỡ ruột già do táo bón.