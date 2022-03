Phẫu thuật thành công bệnh nhi 8 tháng tuổi bị tắc tá tràng hiếm gặp

(QNO) - Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhi 8 tháng tuổi bị tắc tá tràng do dây chằng hiếm gặp.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Bệnh nhi trú xã Tam Trà (Núi Thành) nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, nôn thường xuyên. Qua khám lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng, cùng với hội chẩn nhiều lần, y bác sĩ bệnh viện xác định bệnh nhân nhi 8 tháng tuổi bị tắc tá tràng do dây chằng, đây là bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 trẻ sinh ra.



Ngay sau khi chẩn đoán, bệnh nhi lập tức được chỉ định phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé tiến triển tốt, không còn xuất hiện tình trạng chướng bụng, nôn, bé ăn được và không quấy khóc khi ngủ.

Mẹ bệnh nhi cho biết, từ lúc gần 2 tháng tuổi, cháu hay khóc, khó ngủ, thường xuyên nôn nhiều, nôn thường xuyên có lẫn máu. Gia đình đã đưa cháu đi khám và điều trị ở một số bệnh viện khác và được chẩn đoán trào ngược dạ dày.

Bác sĩ Trần Văn Do - phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, tắc tá tràng do dây chằng là một bệnh hiếm gặp, nhưng người nhà không nên chủ quan. Bệnh hoàn toàn do bẩm sinh và thường có biểu hiện sớm ngay sau sinh.

Khi trẻ xuất hiện tình trạng nôn ra dịch sữa lẫn dịch mật màu vàng đậm, nôn nhiều và nôn liên tục, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở khám chữa bệnh có đầy đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị y khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế tình trạng nguy hiểm và đáng tiếc có thể xảy ra.