Phẫu thuật thành công khối u lớn vùng cổ hiếm gặp

(QNO) - Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng khoa Tai mũi họng của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối u có kích thước lớn ở vùng cổ vô cùng hiếm gặp.

Khối u của bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Ảnh: BSTT

Theo đó, em N.Q.C. (13 tuổi, xã Tam Lộc, Phú Ninh) được phát hiện khối u vùng cổ bên phải cách đây 5 năm. Khối u ngày càng lớn dần nên gia đình đưa em đến một bệnh viện ở Đà Nẵng khám lần đầu vào năm 2019.

Sau đó bệnh viện này cho thuốc để C. về nhà uống. Tuy nhiên, đến năm 2020, khối u ngày càng lớn và người thân tiếp tục đưa C. đi tái khám. Tại đây, bác sĩ vẫn cho thuốc để C. uống.

Thời gian gần đây, gia đình thấy C. ăn uống khó khăn, khó nuốt, khó thở, người mệt mỏi và khối u ngày càng lớn nhanh. Ngày 1.7, C. được đưa đến Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được siêu âm vùng cổ, xét nghiệm cần thiết để phẫu thuật.

Sau 90 phút, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng êkip đã phẫu thuật cho C. và lấy trọn khối u có kích thước 10cm ở vùng cổ phải.

Bác sĩ Tiên cho hay, khối u có kích thước lớn xảy ra ở bệnh nhi nhỏ tuổi vô cùng hiếm gặp, phẫu thuật phức tạp và rất khó khăn. Bởi, ở các vị trí này có những thành phần giải phẫu rất nguy hiểm như: động mạch cảnh trong, dây thần kinh hồi quy, dây thần kinh mặt…

“Nếu trong quá trình phẫu thuật không cẩn trọng và làm tổn thương những thành phần này thì bệnh nhân có thể tử vong hoặc để lại di chứng liệt mặt, liệt dây thanh âm” - bác sĩ Tiên nói.