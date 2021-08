Phòng dịch từ quản lý cách ly

Quảng Nam liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 sau khi người dân kết thúc cách ly tập trung 7 ngày, điều này đòi hỏi việc quản lý cách ly tại nhà phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong khi đó, quyết định nâng thời gian cách ly tập trung lên 14 ngày của tỉnh khiến các địa phương gặp khó.

Các cơ sở cách ly tập trung trưng dụng cơ sở vật chất trường học sẽ phải hoàn thành và trao trả cơ sở vào cuối tháng 8. Ảnh: T.L

Khó quản lý cách ly tại nhà

Ngày 16.8, huyện Nông Sơn ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tại xã Quế Lâm đều là người trong một gia đình. Trong đó, một ca mắc được phát hiện sau khi hoàn thành cách ly tập trung (CLTT) 7 ngày. Ca lây nhiễm thứ phát được ghi nhận là người nhà của bệnh nhân, khi về nhà thực hiện cách ly tại nhà (CLTN) đã lây cho người em.

Hiện nay các địa phương dự kiến sẽ trưng dụng cơ sở vật chất của Nhà văn hóa thôn, khối phố, nhà thi đấu đa năng hoặc các cơ quan đơn vị không sử dụng để thành lập Khu CLTT trên địa bàn. Dự kiến thời gian tới sẽ có hơn 170 Khu CLTT ở địa phương với khả năng tiếp nhận hơn 9.000 người. Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế nói, trong quá trình cách ly tập trung và sau đó là cách ly tại nhà, bản thân người dân phải thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế, tự giác tuân thủ các quy định thì nguy cơ lây nhiễm bệnh cho những người trong gia đình mới được hạn chế thấp nhất. Đối với các địa phương miền núi, một số nhà sinh hoạt cộng đồng rất khó đảm bảo về khâu vệ sinh và giãn cách của người dân; do đó yêu cầu đặt ra với các địa phương sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng làm khu CLTT thì phải đồng thời lắp đặt các trang thiết bị phù hợp.

Tương tự, tại huyện Núi Thành, ngày 15.8 có 5 ca mắc Covid-19 đều phát hiện sau khi kết thúc CLTT. Dịch tễ ghi nhận một trong số 5 ca mắc này không tuân thủ quy định thực hiện CLTN.

Do vậy, ngay trong ngày 15.8, chính quyền huyện Núi Thành phải tiến hành phong tỏa một số khu vực dân cư liên quan đến các ca mắc này, đồng thời tạm dừng vận hành phà khách tuyến Tam Quang - Tam Hải, Bình Trung - Xuân Mỹ và một số hoạt động liên quan khác.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn nói, việc quản lý CLTN hiện nay gặp khó khăn bởi điều kiện kinh tế cũng như nhà ở của các trường hợp cách ly không thể có phòng sinh hoạt riêng dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, đối với thân nhân của người thực hiện CLTN, không thể kiểm soát họ hoàn toàn.

“Điều này phụ thuộc vào ý thức của người thân các trường hợp thực hiện CLTN hiện nay. Trong quy định chỉ hạn chế các trường hợp này ra khỏi nhà chứ không cấm hoàn toàn. Vấn đề phòng ngừa lây nhiễm chéo, hạn chế tiếp xúc những người xung quanh của người CLTN phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương dán thông báo cho biết các gia đình nào có người đang thực hiện CLTN để người dân hạn chế tiếp xúc. Đồng thời UBND các xã thành lập tổ giám sát để kiểm tra liên tục việc chấp hành CLTN của các trường hợp tại địa phương, nếu có công dân ra khỏi nhà thì xử lý nghiêm” - bà Thủy nói.

Xoay xở tìm chỗ CLTT

Từ ngày 18.8, Quảng Nam đã quyết định nâng thời gian CLTT từ 7 ngày lên 14 ngày. Các địa phương phải tính toán cơ sở phục vụ CLTT khi không thể trưng dụng các trường học khi khai giảng đang cận kề. Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, huyện đang thực hiện CLTT công dân về từ TP.Hồ Chí Minh tại 2 cơ sở cách ly là trường dạy nghề cũ và Trường THPT Võ Chí Công với 58 người. Ngày 23.8, cơ sở CLTT tại Trường THPT Võ Chí Công sẽ được trả lại để chuẩn bị năm học mới.

“Địa phương dự kiến thời gian tới sẽ đưa Nhà truyền thống Cơ Tu và Nhà thi đấu đa năng ở Trung tâm VH-TT của huyện vào làm khu cách ly. Đối với CLTN, là địa phương miền núi công tác quản lý cộng đồng cũng như nhà cửa đảm bảo cho công tác cách ly không đủ điều kiện” - ông Arất Blúi nói.

Tại huyện Núi Thành, ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng, địa phương sẽ trưng dụng nhà văn hóa thôn, nhà thi đấu đa năng ở các địa phương để làm khu CLTT thời gian tới. Song song với việc vận hành các khu CLTT, huyện cũng phải sửa sang, đầu tư phòng vệ sinh, căn tin để phù hợp với quy định phòng chống dịch. Núi Thành đã làm khá kỹ tại các khu CLTT trước đây, bây giờ thành lập mới cần phải tiếp tục đầu tư cho các khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP.Hội An nói, Hội An sắp tới sẽ mở rộng thêm một số khu CLTT tại một số cơ sở của đơn vị lâu nay không sử dụng và khả năng tiếp nhận người CLTT của Hội An sẽ trên 600 người. Tuy nhiên, theo ông Lanh, có những trường hợp không nhất thiết phải thực hiện CLTT dù đi từ địa phương thực hiện Chỉ thị 16.

“Nên có một thống nhất về mặt chuyên môn khi thực hiện Chỉ thị 16 bằng cách xem xét người dân đi từ địa phương nào về rồi mới CLTT. Thời gian cách ly nên phân loại ra, tùy theo cấp độ nguy cơ và yếu tố dịch tễ để xác định mốc thời gian cách ly” - ông Lanh nói.

Để thay thế các khu CLTT đang trưng dụng cơ sở vật chất ở các trường học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương rà soát tất cả cơ sở, đơn vị, kể cả của cá nhân trên địa bàn để tiến hành sắp xếp và đưa vào triển khai thành lập khu CLTT trong thời gian tới. Đồng thời các trung tâm y tế phải có trách nhiệm thống kê và đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ các khu CLTT trên địa bàn cho chính quyền địa phương phân bổ kinh phí đầu tư.

Ngoài ra, thời gian tới, yêu cầu khẩn trương thực hiện tiêm vắc xin cho lực lượng dân quân xã cũng như các lực lượng phục vụ tại các khu CLTT được đặt ra nhằm đảm bảo an toàn cho các lực lượng này.