Phú Ninh ghi nhận 578 ca sốt xuất huyết tại tất cả xã, thị trấn

(QNO) - Ngành y tế Phú Ninh thông tin, tính đến ngày 3/11 địa phương ghi nhận 578 trường hợp sốt xuất huyết, gồm 404 ca mắc tại địa phương, còn lại là ca mắc ngoại lai.

Phun hóa chất diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết ở Phú Ninh. Ảnh: C.Đ

Dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra tại 11/11 xã, thị trấn; tập trung nhiều nhất tại xã Tam Đàn với 130 ca, xã Tam An 128 ca, xã Tam Phước 88 ca. Trong đó, ghi nhận 17 ổ dịch nhỏ tại các thôn An Mỹ, An Thiện, An Thọ, An Hòa (xã Tam An), Thạnh Hòa, Đàn Trung, Đàn Long (xã Tam Đàn), Tân Phú, Cẩm Khê (xã Tam Phước)...

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh phối hợp các trạm y tế phun hóa chất tại 17 ổ dịch; cung cấp máy phun ULV, hóa chất và phân công cán bộ hướng dẫn kỹ thuật phun cho các địa phương. Phú Ninh cũng đang phát động người dân tự vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm diệt muỗi, lăng quăng…